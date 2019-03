Ayuntamiento Aumenta Cobro a Tricicleros Pero Desatiende la Recolección de Basura

* Para Poder Descargar en los Centros de Transbordo.

Tapachula, Chiapas; 2 de Marzo.- Tricicleros denunciaron que por tirar la basura en el centro de transbordo “Puente Seco” hubo un incremento de 100 a 150 Pesos mensuales.

La recolectora Ana Raquel Velázquez Paz, informó que al parecer personal de Tesorería Municipal llegó a colocarles un letrero con el incremento, sin tomar en cuenta que la situación económica está bastante crítica.

Hasta el mes de Febrero pagaban 100 Pesos mensuales, pero a partir de Marzo subió 50 más y eso les afecta en su economía, porque la gente ya no quiere tirar su basura con ellos y prefiere arrojarla en los patios baldíos.

Señaló que este incremento se da sin previo aviso “y nosotros como tricicleros no la tenemos tan fácil. Hay días que trabajamos bien y hay días que no, porque en muchas de las ocasiones a las personas le recogemos su basura fiado y hay casos en los que finalmente ni nos pagan”.

Hizo un llamado a la autoridad para que reconsidere el cobro, toda vez que su grupo es de 60 recolectores que viven de esa actividad y además son de escasos recursos económicos, “apenas nos alcanza para subsistir, para enviar a nuestros hijos a la escuela y carecemos de servicios de salud”.

Así también denunció que hay seudolíderes, aunque no quiso dar nombres, que, según, se llevan muchos beneficios como es el caso del Pet, cartón y otros desechos que se pueden vender, pero a ellos se los confiscan porque se ha convertido en negocio de un particular.

Abelardo Laguna Estrada es otro de los tricicleros afectados que pide a la autoridad reconsiderar la medida, pues son personas de escasos recursos económicos y apenas les alcanza para subsistir. EL ORBE / Rodolfo Hernández González