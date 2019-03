Entrega Escrituras Rutilio Escandón a 265 Familias de Villa Comaltitlán

* Para dar Certeza Jurídica a su Patrimonio.

Que el pueblo tenga lo que le corresponde no es un favor, es justicia, destacó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al hacer entrega de escrituras a 265 familias de Villa Comaltitlán, una añeja demanda que no había sido resuelta y que hoy se hace realidad para brindarles certeza jurídica sobre su patrimonio.

Acompañado del director general de la Promotora de Vivienda, Fredy Escobar Sánchez, y de la presidenta municipal, Daniela Estrada Choy, Escandón Cadenas refirió que no es válido hacer perder el tiempo a la gente, por lo que su Gobierno tiene la obligación de atender de forma eficaz las peticiones de la población, como es el caso de las y los habitantes de los fraccionamientos “Nuevo Villa Comaltitlán” y “Nuevo Horizonte”, quienes llevaban 13 años sin haber sido escuchados.

Ante las y los habitantes, manifestó que, siguiendo el ejemplo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas se enfrenta una gran lucha contra la corrupción y la impunidad, por lo que les pidió no dejarse engañar por vivales o funcionarios públicos que pretendan hacer negocios ilícitos o cometer actos fuera de la ley.

El titular del Ejecutivo Estatal dijo que, así como se entregaron hoy estas escrituras de forma gratuita, con el respaldo del Gobierno de la República también se beneficia a personas adultas mayores y con discapacidad, a madres y padres de niñas y niños de 0 a 15 años, y se ha puesto en marcha el Crédito Ganadero a la Palabra, para que las familias del campo puedan producir más.

Agregó que se construirán nuevas universidades en las que el alumnado no pagará ni inscripción y se le dará un apoyo para que solventen su alimentación; asimismo, resaltó, hay un apoyo especial para estudiantes de preparatorias públicas, para universitarios de escasos recursos, y los normalistas recibirán cuatro mil 800 Pesos cada dos meses a través de “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.

En este sentido, reiteró su respeto y compromiso con el magisterio chiapaneco, al cual, reafirmó, se le pagará en dos meses la deuda de más de tres años que se tiene acumulada “le pido a las y los maestros que nos tengan confianza, no les vamos a fallar, tenemos principios y valores porque somos gente de pueblo y nos enseñaron a respetar, que la palabra vale y vamos a pagarles”.

Por su parte, el titular de la Promotora de Vivienda, Fredy Escobar Sánchez puntualizó que la instrucción del mandatario estatal es no postergar estos beneficios, por lo que con esta entrega inicia también un programa de regularización de la tenencia de la tierra en toda la entidad, actuando con transparencia y cero corrupción.

Estuvieron presentes la secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; la diputada Tania Guadalupe Martínez Forsland, y la delegada de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Chiapas, Rocío Terán Cruz, entre otros. Comunicado de Prensa