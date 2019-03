Parque del Café Convertido en Refugio de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 2 de Marzo.- Debido a la falta de mantenimiento por parte de autoridades, familias han dejado de acudir al Parque del Café, uno de los pocos lugares de esparcimiento que hay en Tapachula, situación que han aprovechado migrantes, al parecer, provenientes de Belice, Haití, Cuba y Nicaragua, que realizan sus trámites en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, quienes se han adueñado literalmente de este lugar natural, ubicado en la zona norte de la ciudad.

Los migrantes han provisto un área para lavar su ropa, bañarse, hacer sus necesidades fisiológicas, alimentarse y dormir, sin que exista ninguna vigilancia policiaca en los alrededores de este centro de esparcimiento familiar.

Al menos 30 personas diseminadas en distintas áreas de este parque ecológico permanecen en el lugar, al cual las familias tapachultecas han dejado de visitar por la creciente inseguridad de la zona, aunado a la presencia de los migrantes que sostienen comportamientos agresivos en contra de los pocos visitantes del parque.

El Parque del Café en la zona norte de Tapachula fue rehabilitado en el año 2006, en ese entonces se enfatizó de que este lugar era el sitio propicio para el esparcimiento familiar de las personas que viven en la zona norte de Tapachula, y de los deportistas que gustan de caminatas por senderos.

En el lugar se acondicionó un gimnasio al aire libre, del que hoy sólo quedan tubos peligrosos que quedaron rotos a causa del vandalismo que tiene presencia en la zona y la nula presencia policíaca; y aunque este lugar cuenta con canchas de basquetbol, campo de futbol, senderos, un arroyo y sitios para día de campo, hoy es utilizado como un albergue improvisado de migrantes que ya se sienten dueños de ese lugar.

Las bancas están rotas y representan un peligro para las pocas personas que aún lo visitan, principalmente jóvenes que estudian en la preparatoria ubicada en la zona, e incluso las pocas que están en funcionamiento se encuentran deterioradas, ya por años no han sido pintadas, por lo que al estar expuestas a la lluvia y el sol, el material con que están construidas se ha desgastado.

La mayoría de las plantas, y árboles no han sido podados, hasta la maleza está crecida en toda el área, situación que aprovechan algunas personas para consumir bebidas alcohólicas o alguna droga.

Las pocas personas que visitan este lugar aseguran que hay un grupo de ladrones que espera a las parejas para asaltarlas, incluso se tienen denuncias que familias enteras han sido víctimas de la delincuencia, sin embargo, las autoridades no han hecho nada por revivir este espacio, que se ha convertido en un lugar sin ley.

Por ello pidieron la intervención de las autoridades municipales y estatales para que hagan algo por rescatar este territorio que ha sufrido el deterioro a causa del olvido gubernamental. EL ORBE/ Marvin Bautista