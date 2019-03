Bloquean Carretera al Puerto, por Falta de Maestros en el Internado No. 11

Tapachula, Chiapas; 4 de Marzo.- Inconformes porque la Secretaría de Educación no les envía maestros que hacen falta, padres de familia del Internado número 11 bloquearon durante varias horas la 4ª Avenida Sur Prolongación, a la altura de la institución.

La Presidente del Comité de Padres de Familia, María del Carmen Antonio Saldaña, informó que el 7 de Enero de este año llegó un documento a la escuela, enviado desde Tuxtla Gutiérrez, donde se daba a conocer que los maestros interinos o de costeo, ya no podrían dar clases de talleres.

En el internado las clases se desarrollan de 8:00 a 13:00 horas, y de 15:00 a 16:00 horas son las actividades de taller, que es la actividad vespertina la que desarrollaban los docentes retirados, quienes a pesar de saber que ya no les iban a pagar, se quedaron más de un mes en apoyo, pero finalmente ya se retiraron porque no tenían cómo costear sus gastos.

También les retiraron a las dos enfermeras y a uno de mantenimiento, tampoco han sido repuestos los espacios que dejaron por jubilación la maestra de Sexto Grado y la Subdirectora, mientras que el docente de 5º “B” está enfermo y ya no puede con el grupo, han pedido a las autoridades que lo sustituyan, pero tampoco les han hecho caso.

Antonio Saldaña señaló que en total son diez espacios que están sin cubrir y no hay respuesta de parte de las autoridades, ya han ido a la Secretaría de Educación en Tuxtla Gutiérrez para pedir que les hagan caso, pero les han informado que por el momento no hay contrataciones.

Ante tal situación determinaron bloquear la carretera para hacerse escuchar de parte de las autoridades, ya sea para que contraten a los interinos que ya estaban o bien les manden otros, la cosa es que los grupos cuenten con sus respectivos maestros, precisó.

Finalmente, con la promesa de que les darán una respuesta concreta a más tardar el viernes de esta semana, determinaron levantar el bloqueo y en caso de no haber cumplimiento, volverán a tomar acciones drásticas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González