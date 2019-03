Cuatro Ejecutados en Ciudad Hidalgo; Delincuencia Rebasa Capacidad de las Autoridades Policíacas.

*EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD, SUJETOS A BORDO DE MOTOCICLETA ABRIERON FUERON CONTRA LAS CUATRO PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN UNA COCTELERIA. DE LOS SICARIOS SE DESCONOCE EL PARADERO.

Tapachula, Chiapas; 4 de Marzo.- En la comunidad fronteriza de Ciudad Hidalgo, cabecera municipal de Suchiate, la delincuencia también ya rebasó la capacidad de las autoridades, luego de que hechos delictivos graves, como el homicidio doloso, se están haciendo una constante, en la que la sociedad vive atrapada en el terror.

Para ejemplo, la tarde de este lunes cuatro hombres murieron acribillados a balazos en pleno centro de la ciudad, sin que hasta el momento se sepa algo de los sicarios.

Algunas versiones de testigos que se encontraban en el lugar a la hora del asesinato, comentaron a los medios de comunicación que poco antes de las 18:00 horas, en la Calle Central Oriente, justo donde se encuentra una coctelería y marisquería, los cuatro agredidos estaban en una mesa ingiriendo alimentos.

Repentinamente, dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta y que transitaban en esa avenida, detuvieron su marcha ante las víctimas. Uno de los agresores bajó de la unidad y sin mediar palabra disparó sobre ellos en repetidas ocasiones.

Tres cayeron fulminados de inmediato y sus cuerpos quedaron -casi juntos- entre las sillas y mesas del local, en un impresionante charco de su propia sangre.

Uno de los cuatro logró soportar los impactos de las balas y todavía pudo correr una media cuadra de la escena del crimen, aunque finalmente sucumbió y su cuerpo quedó tirado a media calle.

Luego vinieron los gritos de la gente que en esos momentos se encontraba en ese populoso sector, quienes no podían creer que, a plena luz del día y en el primer cuadro de la ciudad, ocurriera el fatal multihomicidio.

Como era de esperarse, todos corrían despavoridos para tratar de protegerse de los proyectiles. Mientras, el asesino volvió a subirse a la motocicleta donde lo aguardaba su cómplice y huyeron con rumbo desconocido.

Poco después arribaron elementos de diversas corporaciones policíacas para acordonar el área y realizar un operativo interinstitucional por todo el municipio, sin resultados positivos.

Se cree que, después de cumplir su cometido, los delincuentes alcanzaron a cruzar el río Suchiate, que divide a México de Guatemala.

Por lo que opinaron los testigos, los sicarios iban en búsqueda específica de sus víctimas, es decir, no se trató de un robo o un asalto, sino más bien, un asesinato.

Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales precisen lo ocurrido y den a conocer el avance en las investigaciones.

Representantes de sectores productivos de esa región fronteriza, habían alertado oportunamente sobre el incremento alarmante en los índices delictivos en general y por ello solicitaron el envío de más efectivos para que participaran en las acciones preventivas de seguridad, pero los refuerzos no llegaron.

Incluso, hubo varias manifestaciones sociales en los dos últimos meses, exigiendo a los tres órdenes de Gobierno que se clausurara el estadio de futbol de ese lugar, luego de que había sido habilitado como un albergue temporal para las caravanas de migrantes que solicitaban ser enlistados en las solicitudes de una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH).

Las protestas las justificaban diciendo que, independientemente de que muchos de esos migrantes producían toneladas de basura y no cumplían con las normas morales, se sospechaba que entre ellos viajaban personas con antecedentes penales en sus países de origen, e incluso, órdenes de localización y aprehensión.

La apreciación de la sociedad es que, coincidentemente, los niveles de inseguridad fueron al alza desde el mes de Octubre del año pasado, cuando empezaron a llegar los éxodos migratorios de El Salvador, Honduras y Guatemala, en la que muchos de esos extranjeros protagonizaron enfrentamientos con policías, que dejaron como saldo varios heridos.

También ya son diversas opiniones de representantes de sectores productivos en las que advierten que, tal y como ocurrió en la década pasada, miembros de la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18 han llegado a la frontera sur del país para intentar apoderarse de las plazas y convertirlas en sus centros de operaciones.

Cabe recordar que, a finales del año pasado, Francisco Hernández Aguilar, hermano de la actual alcaldesa de ese municipio, Sonia Eloína, fue asesinado, también a balazos.

En aquel fatídico día, el occiso viajaba en su camioneta acompañado de su hijo. Habían partido de Suchiate y se dirigían al municipio de Cacahoatán. Fueron interceptados más adelante por un grupo de delincuentes que, se dijo, viajaban en un vehículo, los encañonaron y los despojaron de 60 mil Pesos que llevaban consigo.

Como el hermano de la Alcaldesa se opuso al asalto, le dispararon en varias ocasiones hasta que lamentablemente murió.

Este lunes, justo cuando sucedían esos hechos sangrientos que enlutan a la sociedad de Suchiate, la Presidente Municipal publicitaba la feria de ese lugar en las redes sociales, así como la remodelación de sus oficinas temporales.

Al cierre de la edición se supo que los fallecidos respondían a los nombres de David “N”, de 22 años de edad; Jeremías de Jesús, de 41; Donis, de 38; y Julio César, de quien se desconocen más datos.

Algunas versiones señalan que fueron cuatro los atacantes, divididos en dos motocicletas. EL ORBE/Raymundo Grajales/Ildefonso Ochoa Argüello

Investiga Fiscalía Hechos Violentos Ocurridos en el Municipio de Suchiate

Tapachula, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que inició las investigaciones en torno a los hechos violentos ocurridos esta tarde en el municipio de Suchiate, en los que perdieron la vida cuatro personas del sexo masculino por impactos de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras diligencias, se establece que las víctimas se encontraban consumiendo en un negocio de venta de comida cuando un hombre que iba en una motocicleta en compañía de otra persona descendió de la unidad, se acercó a los comensales y accionó su arma de fuego, tres de ellos perdieron la vida en el lugar y uno más resultó con diversas lesiones graves y posteriormente falleció al estar recibiendo atención médica.

Policías y militares reforzaron la seguridad en el perímetro; además, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realiza el levantamiento de indicios, mientras que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los hoy occisos, cuyos cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense para realizarles la necropsia de ley.

Personal especializado de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa lleva a cabo el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia que captaron el momento preciso del hecho.

Asimismo, elementos del Grupo Interinstitucional encabezados por la Fiscalía General del Estado llevan a cabo un despliegue de seguridad en la zona para lograr la detención de los responsables y el delito no quede impune. Comunicado de Prensa