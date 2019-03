La Frontera Sur ha Dejado de Ser Porosa Ahora Está Abierta de Par en Par: Abogados

*NO HAY NINGÚN TIPO DE CONTROL Y POR ELLO ESTÁN INGRESANDO DELINCUENTES AL PAÍS Y MIEMBROS DE BANDAS COMO LA MARA SALVATRUCHA 13 Y LA BARRIO 18, QUE YA TOMARON NUEVAMENTE LA ZONA COMO CENTRO DE OPERACIONES, DECLARA EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL SOCONUSCO, MANUEL DE JESÚS MÁRQUEZ.

Tapachula, Chiapas; 05 de marzo. – “En los últimos seis meses, la frontera sur del país ha dejado de ser porosa como lo fue durante décadas y ahora está abierta de par en par, por donde pasan todos los días toneladas de mercancías, a la vista de todos y sin que a ninguna autoridad le importe en lo más mínimo”, sostuvo Manuel de Jesús Márquez González, presidente del Colegio de Abogados del Soconusco.

En entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE, señaló que, en la franja limítrofe con Guatemala, “no se advierte ningún control gubernamental, aún cuando debería de haber un sistema regulatorio de todo tipo, hasta internacional.

“La realidad es que el gobierno federal tiene abandonada a la frontera sur, Hay unos cuantos puentes internacionales y son insuficientes para poder atender a los éxodos de migrantes y por ello hay un libre tránsito de mercancías, armas, drogas, personas y cualquier cosa”, indicó.

Recalcó que, en ese éxodo, que puede entrar en cualquier lado en los cerca de 900 kilómetros de frontera entre México y Guatemala, no hay ningún tipo de control y por ello están ingresando delincuentes al país y miembros de bandas como la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18, que ya tomaron nuevamente a Chiapas como centro de operaciones.

Dijo que es irrisorio cuando las autoridades, de cualquier nivel, señalan que han puesto en marcha algún cerco epidemiológico para evitar la entrada de enfermedades de otros países, “cuando todo mundo sabe que es mentira”.

Aseguró que hay una evasión diaria de millones de dólares en materia de impuestos, “y pareciera que a México no le preocupa esa situación, ni tampoco que ingrese cualquier cosa a territorio nacional, incluso el terrorismo”.

Opinó que, forzosamente, tienen que haber funcionarios y policías corruptos que están permitiendo la entrada de todas esas mercancías, “incluso la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su inoperante sistema aduanero, permite que ingrese todo, bajo cualquier mecanismo”.

Tan solo recordó que fue una vergüenza para México que hayan pasado un carro deportivo en balsas, que dijeron era propiedad del ex jugador argentino y ahora técnico deportivo en el país, Diego Armando Maradona.

Detalló que todo el mundo sabe, incluyendo el gobierno, que en los flujos de migrantes viajan también todo tipo de maleantes, entre ellos homicidas, narcotraficantes, asaltantes, violadores sexuales, extorsionadores, rateros, entre otros, “pero no hay ningún tipo de control y eso es lapidario para la salubridad y seguridad de los mexicanos”.

Basado en las cifras oficiales que les presentaron en la reunión que, como grupo colegiado, fueron convocados por las autoridades de los tres niveles, dio a conocer que hay un incremento en todos los niveles de inseguridad en la región, sobre todo en los municipios de Suchiate y Tapachula.

En el caso de la “Perla del Soconusco”, lamentó que el alcalde, Oscar Gurría Penagos, se ponga a pintar algunas casetes en la ciudad, las reinaugure como si fueran sus obras y después las vuelva a abandonar, sin policías.

Dijo que es sumamente vergonzoso que, mientras Tapachula ha caído en la ingobernabilidad, Gurría se haya ido a pasear al norte del país esta semana, para participar en un acto de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Se refirió también a la regidora Viridiana Figueroa García, quien ha brincado de un partido político a otro y que ahora representa a Morena en el Cabildo local, quien fue nombrada como la presidente de la Comisión de Seguridad en ese Ayuntamiento.

“En ella hay un sometimiento político; es una aplaudidora de todo lo que haga Gurría y es, como el propio alcalde, una comparsa que quiere engañar a la sociedad”, opinó.

Al referirse en específico al presidente municipal, afirmó que “es indiferente. No le interesa lo que le pasa a Tapachula y tampoco ha iniciado ninguna actividad para el beneficio popular. En seguridad pública mantiene a una persona al frente que no reúne el perfil para cumplir esas funciones y, mucho menos, ha podido con esa responsabilidad”.

Aprovechó para revelar que en Tapachula no hay un plan en materia de seguridad; es más, ni siquiera uno de desarrollo, a pesar de que la ley lo exige.

Para ejemplificar la ineptitud de quienes están actualmente al frente de la administración, dio a conocer que ni siquiera han podido aprobar su propio Bando Municipal de Seguridad y Buen Gobierno, y que, en lugar de ello, están utilizando el que se hizo en el periodo del ex alcalde, Samuel Chacón.

Luego se refirió al Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), “que debería estar encabezando las protestas en contra de la inseguridad y exigiendo al Ayuntamiento los resultados que tanto reclama la población, pero también son la misma farsa de los mismos de siempre”.

El doctor en derecho abundó que “a esas personas los tienen ahí porque el Ayuntamiento sabe hasta cuánto pueden gritar, incluso lo que van a decir, porque hacen una declaración y después firman cualquier documento en lo oscurito”.

En torno a Suchiate, opinó que “sigue siendo la Tijuanita del sur, donde los delincuentes pueden entrar y salir como en su casa, sin ningún impedimento. Por eso en la región se pueden hacer transacciones hasta en las banquetas, homicidios y asaltos sin que nadie pueda evitarlo”.

Se declaró en contra de que el gobierno mantenga con seis mil pesos mensuales a los migrantes para quedar bien con los organismos internacionales “cuando hay decenas de millones de mexicanos en loa miseria extrema, en busca de un empleo, muriendo de hambre o por no tener medicamentos”.

Además, que, con las nuevas disposiciones migratorias del gobierno de los Estados Unidos, todos esos miles de extranjeros indocumentados que están entrando todos los días a territorio azteca por la frontera sur, se quedarán a vivir en cualquier región del país y exigirán todos los servicios que su país no les dio.

“No se trata de xenofobia sino de prioridades. Antes de ofrecer ayuda a los extranjeros, el gobierno tiene la obligación y responsabilidad de atender las necesidades de los mexicanos, porque si hace lo contrario, estará mintiendo, traicionando al pueblo y robando sus recursos”, puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello