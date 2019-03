Retienen Salarios a Trabajadores del 911 Desde Hace dos Meses

Tapachula, Chiapas; 5 de Marzo.- Operadores del C4, también conocido como 911 Emergencias, denunciaron que desde hace dos meses y medio dejaron de pagarles sus salarios.

Lamentaron que esta situación les afecta severamente porque tienen familia, hijos en la escuela y deben pagar pasaje para trasladarse a su centro de trabajo ubicado en la colonia El Porvenir, al norponiente de la ciudad.

Esta problemática es en todos los C4 que hay en la entidad y se ubican en los municipios de Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Reforma, Cintalapa, en total son 250 operadores que atraviesan por esta problemática.

Tienen que recurrir a préstamos personales y hasta el empeño de sus pocas pertenencias, por lo que hicieron un llamado a las altas autoridades para que les paguen, pues no es posible que su salario se los vayan a dar hasta el 15 de Mayo, si no sucede otra cosa.

Señalaron que han sido amenazados con ser echados si se quejan, pero aseguraron ya no aguantar esa situación pues es preocupante, y a pesar de ello desarrollan su trabajo con profesionalismo.

Pasan carencias en sus casas y es difícil ver toda esta lamentable situación por la falta de recursos que, según explicaron, viene incluido en el 65 por ciento del recurso federal para Seguridad Pública y el resto, 35 por ciento, es aportado por el Estado, pero no se explican qué está sucediendo.

En Diciembre los reunieron con una persona de apellido Limones, proveniente del C4 de Tuxtla Gutiérrez, quien les anticipó lo que iba a suceder con sus salarios y los obligaron a firmar una carta de conformidad, pero creen que no se vale que se metan con su pago, el cual es el sustento para sus familias. EL ORBE/Rodolfo Hernández González