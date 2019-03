Seis Comunidades de Tuzantán Llevan más de 20 Días sin Energía Eléctrica

*CFE Hace Caso Omiso a Reportes.

Huixtla, Chiapas; 5 de Marzo.- Usuarios del servicio de energía eléctrica de las comunidades El Chipilín, La Guardiana, El Hular, Puente Regla, Los Placeres y cantón San Isidro, de la zona baja del municipio de Tuzantán, acuerpados, por Agentes Rurales, Comisariados, comerciantes y campesinos, se manifestaron en las oficinas de la CFE en la ciudad de Huixtla, ante la apatía de los reportes que han hecho ante la citada dependencia y de los cuales ha hecho caso omiso.

Desde las nueve de la mañana se posesionaron pacíficamente y fueron recibidos por el agente comercial Fabián Alamilla, quien se comprometió a enviar una cuadrilla, para rerparar los desperfectos.

Los afectados dijeron que hace como 20 días personal de la CFE y de la empresa Megacable, estaban instalando cableado y equipo para introducir televisión por cable e internet, pero sorpresivamente dicho equipo explotó y provocó la interrupción del servicio de luz.

En ese momento los comuneros protestaron en forma colectiva y que no los iban a dejar ir mientras no lo repararan. Como a la media hora volvió la luz, sin embargo fue por unas horas ya que el servicio volvió a interrumpirse y hasta hoy día no cuentan con energía eléctrica.

Lo más triste, afirman, es que la empresa se deslinda de culpabilidad. Los habitantes mencionaron los daños a sus aparatos eléctricos y hasta hoy, más de 400 familias están sin luz en esta zona de Tuzantán. EL ORBE/Luis Javier Ramos