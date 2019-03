Desatiende API Dragado del Canal en Puerto Chiapas; Mantienen Suspendidas las Exportaciones: Productores

*“SERÁ UNA TRISTEZA QUE PUERTO CHIAPAS SE CONVIERTA EN UN PUERTO ESTÉRIL, TODA VEZ QUE TAMBIÉN ESTÁ EN RIESGO EL INGRESO DE LOS GRANELEROS Y DE LOS BUQUES CON TURISTAS”, AFIRMA EL PRESIDENTE DE PRODUCTORES DE PLATANO DEL SOCONUSCO, EDUARDO ALTUZAR.

Tapachula, Chiapas, 6 de marzo.- Como consecuencia que desde hace más de un año la Administración Portuaria Integral (API) no ha dragado el canal, están en riesgo las exportaciones de banano a través de Puerto Chiapas, informó el presidente de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, Eduardo Altúzar López.

Dijo que es preocupante esta situación, toda vez que los barcos de la empresa “Chiquita”, que es como envían los contenedores de banano de la región del Soconusco, dejarían de entrar por el azolvamiento que presenta el canal.

Manifestó que están buscando una reunión con el director general de Puertos para darle a conocer esta problemática y se atienda de manera urgente, toda vez que son 250 contenedores semanales de banano los que salen desde esta región y que significan importante una derrama económica.

La información con la que cuentan es que no hay presupuesto para atender el dragado del canal en Puerto Chiapas, por lo que han empezado a realizar gestiones ante las autoridades y afortunadamente podrían contar con el apoyo emergente de una draga de la Secretaría de Marina.

Señaló que por el momento están aprovechando las mareas altas para que el buque pueda carguero pueda ingresar y salir del puerto, pero esta situación no podrá ser de manera permanente, toda vez que por las constantes corrientes submarinas va a llegar el momento que será imposible navegar y ello ocasionará graves daños económicos al suspenderse la comercialización a través del puerto, aunque se sabe que las autoridades están en tratos con una empresa holandesa para que haga los trabajos.

Altúzar López manifestó que les preocupa que la empresa “Chiquita” se retire de Puerto Chiapas por el problema de calado y ello provocará que las 250 mil toneladas anuales de banano de exportación dejen de enviarse, principalmente a Estados Unidos, así como a Europa y Japón.

“Será una tristeza que Puerto Chiapas se convierta en un puerto estéril, toda vez que también está en riesgo el ingreso de los graneleros y de los buques con turistas”, agregó.

A través del puerto también exportan caña, soya, coco y mango y la derrama económica es la que da sustento a esta región, lo cual les preocupa porque “nuestra economía de por sí está impactada por la presencia de migrantes, la cuesta de enero y la transición gubernamental, por lo tanto se verá muy dañada”.

Son un promedio de quince mil hectáreas las que están cultivadas con banano, con la participación de un promedio de 500 socios y reconoció que tienen otros productores fuertes en Tabasco y Veracruz, además el Soconusco está más lejos de Estados Unidos y no se diga de Europa y Asia, “por lo que nuestro sueño es que nuestro puerto sea competitivo, es una puerta al mundo y si dejamos que se caiga, nosotros seremos un fracaso sin puerto”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González