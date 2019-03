Diversos Planteles Educativos Enfrentan Falta de Maestros

*Maestros Interinos No Fueron Contratados.

Tapachula, Chiapas, 6 de marzo.- La problemática que se ha generado por la falta de maestros frente a grupo no es privativa sólo de la región Soconusco, está sucediendo a nivel estatal por la falta de contrataciones por parte de la Secretaría de Educación, informó el jefe del sector número 23 de Tapachula, Tomás Morales Pérez.

Recordó que desde el 7 de enero les enviaron una circular para informarles que todos los maestros que habían cubierto interinato y que habían concluido en el mes de diciembre de 2018, no podían regresar a impartir clases a las escuelas si no llevaban una orden de comisión actualizada.

Lo cierto es que hasta este momento la Secretaría de Educación no ha contratado personal docente y hay preocupación porque ciertamente solamente en el sector que representa hacen falta 23 maestros y se agudiza en el Internado número 11, porque no se han contratado 8 talleristas y dos maestras que se jubilaron, agregó.

Explicó que cuando los padres de familia se han acercado a la oficina les han informado que se han hecho las gestiones necesarias, sin embargo no ha habido respuesta ni para el internado ni para ninguna escuela del estado.

Morales Pérez informó que a raíz de la inconformidad que se ha generado en el Internado, se comunicó a Tuxtla Gutiérrez, primero con la Subcomisión que es la que se encarga de la contratación de los maestros y después con el director de Educación Primaria, Rafael Morales.

Añadió que le informaron que no hay contrataciones pero que por ser un caso especial el del Internado número 11, a más tardar el día viernes hay la posibilidad que les envíen 5 docentes, además faltan dos enfermeras, un psicólogo, uno de computación y una cocinera.

Las enfermeras son prioritarias porque los niños viven en la escuela y si se enferman hay que atenderlos, de ahí la preocupación porque se cubran esos dos espacios. EL ORBE / Rodolfo Hernández González