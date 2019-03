Por Falta de Herramientas Empleados del COAPATAP Paralizan Actividades

Tapachula, Chiapas; 6 de marzo.- Por la falta de herramientas y el mal estado en el que se encuentran otras para el desarrollo de sus actividades diarias en atención al público usuario, trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), pararon actividades durante más de tres horas.

Tuvieron que tomar esta medida drástica porque le han informado al director de ese organismo, Luis Eduardo Guízar Cárdenas sobre la problemática y ni siquiera los ha recibido en su oficina.

Noé López Díaz, secretario del Interior y de Acción Política del Sindicato de Coapatap, dijo que es necesario que los usuarios estén enterados que se vive en un tiempo en el que las cosas deben hacerse bien, “y si nosotros no presionamos a la parte patronal no nos hacen caso y lo único que queremos que nos doten de las herramientas para desarrollar nuestras actividades”.

Por el constante uso, las barretas, palas y picos, entre otras herramientas, están inservibles y si bien es cierto que hacen esfuerzos con lo que tienen para dar respuesta a las solicitudes de los usuarios, también es cierto que el Coapatap debe hacer la parte que le corresponde y que es proporcionarles el equipo que se necesita.

Aseguró que en el almacén central no hay un stock de herramientas para sustituir a las que por el trabajo diario, desde hace mucho tiempo, se rompen o simplemente están inservibles; tampoco hay materiales para hacer las reparaciones que se deben realizar en la red del agua potable.

“Nosotros somos lo que damos la cara, los usuarios nos reclaman pero no están enterados que las carencias que vivimos es por la falta de equipo y que la dirección a cargo de Guízar Cárdenas no se ha preocupado por las compras”, añadió.

Hay muchos trabajos pendientes en la ciudad no porque el personal se niegue a realizarlos, sino que es por falta de materiales que es lo básico para desarrollar las actividades, “nos preocupa porque los usuarios y la población en general creen que somos nosotros los que no queremos cumplir, sino que en realidad es la empresa la que no adquiere lo que se necesita”.

Han solicitado un espacio para dialogar tanto con el ayuntamiento como con el director del Coapatap, que todo sea en armonía para encontrar soluciones a las problemáticas por las que atraviesan el organismo y los trabajadores.

PROBLEMAS LEGALES POR FALTA DE

DOCUMENTOS EN LOS POZOS

Señaló que otra problemática que prevalece es que muchos de los predios donde se encuentran los pozos, la captación y los tanques, carecen de la documentación legal y eso ha provocado problemas jurídicos como el que se vive actualmente en el tanque número 1 que se ubica frente al Club Campestre y que además afecta la labor del valvulista.

Los pozos necesitan rehabilitación, sobre todo antes de la llegada del estiaje, ya que baja el nivel del agua y ello ocasiona que no le llegue el líquido a los usuarios que con justa razón reclaman, precisó.

Además, dijo, deben colocarse las bombas de la capacidad que se requiere para que también el agua se pueda extraer y distribuir a los usuarios. EL ORBE / Rodolfo Hernández González