De mal en Peor; Cierra DIF Tapachula Albergue Para Ancianos y Unidad de Rehabilitación

Abel de León Zúñiga, el declarante.

* ARGUMENTAN QUE NO HAY PRESUPUESTO, PERO EN LAS ÚLTIMAS HORAS REPARTEN BONOS DE HASTA 50 MIL PESOS A ALTOS FUNCIONARIOS.

* SINDICATO EXIGE DESTITUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA DEPENDENCIA, LAURA GARCÍA ARJONA, Y APLAZAN HUELGA PARA EL 19 DE MARZO.

Tapachula, Chiapas; 8 de Marzo.- El Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Tapachula cerró el albergue especializado para la atención de mujeres de la tercera edad en situación vulnerable, conocido popularmente como Casa Día Norte, que estaba ubicado en la 5ª Avenida Norte, entre 11ª y 13ª Oriente.

Así también, la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), que apenas fue construida en la administración pasada para la atención de personas con capacidades diferentes, sobre todo para familias en extrema pobreza.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa el dirigente del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de ese organismo, Abel de León Zúñiga, quien explicó a los representantes de los medios de comunicación que la parte patronal, desde que inició la administración del aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, ha incumplido con lo establecido por la ley.

Señaló, a razón de ejemplo, que no les han otorgado las prestaciones que tienen establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, como los servicios médicos, “cuando los empleados necesitan de cirugías y medicamentos, ahora tienen que buscan por sus propios medios para curarse”, sostuvo.

Las actuales autoridades se ufanan diciendo que hay austeridad, pero que este fin de mes se repartieron recursos con el argumento de que son estímulos de hasta 50 mil Pesos para la gente de confianza, señaló.

“Si llegó ese recurso debieron de aplicarlo para comprar los medicamentos y para la alimentación de los abuelos, porque es pésima”, indicó.

En referencia a ese tema afirmó que las personas de la tercera edad que están en ese asilo, “cada vez más están desnutridos, tienen menos fuerzas. Así también, los niños de la guardería y los menores migrantes. La alimentación que les dan es pésima”.

Mientras que, en torno a la UBR, comentó que era un área que estaba destinada para las terapias de personas con algunos tipos de discapacidad.

Para ello se construyó una alberca con hidroterapia “que ya se echó a perder porque no le dieron mantenimiento. Todo está abandonado. Es más, no hay ningún otro servicio para la población vulnerable argumentado que no hay material”.

Por todo eso y por otras irregularidades que aseguró hay en el interior del organismo, exigen la destitución de la presidente del DIF de Tapachula, Laura García Arjona.

“Lo exigimos porque no hay un trato humano de parte de ella. La señora trae esa prepotencia. Está enferma. No quiere a nadie. Es prepotente con los trabajadores y hasta con los abuelitos”, subrayó.

También pidió a las autoridades fiscalizadoras y contraloras en el Estado, a que lleven a cabo una minuciosa auditoría material, financiera y física en todas las áreas de ese organismo

Dentro de los puntos que están solicitando en su pliego petitorio, está la reinstalación de 60 trabajadores que señala fueron despedidos injustificadamente desde el inicio de la presente administración.

Lamentó que las diversas comisiones y organismos de derechos humanos no se hayan presentado aún a verificar las condiciones en las que están siendo tratados y las condiciones en las que sobreviven los abuelitos, los niños del albergue y los menores de edad migrantes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello