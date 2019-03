Gobernador Rutilio Escandón Inaugura Auditorio en el Palacio de Gobierno

Al inaugurar el Auditorio “Rosario Castellanos Figueroa”, al interior de Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a sumar esfuerzos para caminar junto al pueblo en la promoción de la igualdad de género y en la construcción de una política que enaltezca el talento, la capacidad y la fuerza de las mujeres de Chiapas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, acompañado de las secretarias de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, el mandatario resaltó que su administración no claudicará en la gran lucha para que todas las mujeres sean parte de la transformación de los asuntos más importantes de la entidad.

Por ello, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció el compromiso y la contribución responsable y honesta de muchas mujeres quienes fortalecen las tareas de este Gobierno a favor del progreso y el desarrollo de las y los ciudadanos.

“Lo del gabinete igualitario no sólo es para cumplir con un requisito, de tener 50 y 50, no se trata de números, es porque las requerimos y necesitamos de su talento y de su integridad. Durante mucho tiempo pensé en esa posibilidad y hoy este sueño es una realidad, que las mujeres estuvieran ubicadas en espacios de decisión, sin ninguna simulación, en instituciones que están trabajando de manera seria y profunda, lo cual nos ayuda a todas y a todos, porque se está haciendo de forma legítima”, enfatizó.

Subrayó que en la participación democrática es fundamental que las mujeres sigan trabajando para ganar terreno, tal como ocurre en el Poder Legislativo, donde 26 de 40 legisladores son mujeres que por derecho se ganaron ese lugar de representar a sus municipios.

En ese sentido, el Gobernador resaltó el legado de la poeta y escritora chiapaneca, Rosario Castellanos Figueroa, cuyo nombre está inscrito en las placas del Auditorio de Palacio de Gobierno, en reconocimiento a su lucha por la igualdad y combate a la discriminación.

“Rosario Castellanos fue una persona que utilizó las letras para defender a las mujeres y que no fueran invisibles, así también para que se redujeran las desigualdades, pugnando por una educación de calidad sin distinción, y luchando porque existiera justicia y Estado de Derecho para las mujeres, a través de instituciones sólidas”, añadió.

Ante la presencia de Gabriel Guerra Castellanos, hijo de la escritora chiapaneca, Escandón Cadenas mencionó que este espacio, que lleva el nombre de una mujer que siempre tuvo en su corazón a Chiapas y a México, e hizo un trabajo sensible para defender el derecho de las mujeres y los pueblos indígenas del país, estará abierto para todo el público.

De esta forma, dijo el mandatario, se inaugura una nueva cultura de respeto para las mujeres y hombres que han abonado a la riqueza y fortalecimiento de Chiapas en México y el mundo.

“Ya no vamos a poner placas a las obras con nombres de políticos, vamos a poner el nombre de Chiapas porque se hacen con el recurso del pueblo, y porque estoy seguro que en muchos municipios hay grandes valores que tenemos que reconocer para que nos sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones”, expresó.

En su participación, la Secretaria de la Igualdad de Género dijo que Rosario Castellanos fue una mujer que vivió los nocivos efectos de la desigualdad. “Su obra, además de ejemplar es inspiradora. Lo que escribe, cómo escribe, es un ejemplo de sensibilidad. Leerla será siempre la mejor manera de honrar su legado”.

Añadió que el 8 de Marzo no es un día para celebrar, sino más bien para recapacitar en lo logrado y en lo que está por hacerse, por lo que aseguró que urge sensibilizar en los temas de igualdad de género, pues sin la sensibilidad los discursos son falacias; asimismo, destacó la importancia de garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas de México.

“Las que creemos en la cuarta transformación, las que estamos haciendo equipo con el Gobernador en temas de igualdad de género, estamos seguras que hoy más que nunca hay que avanzar en sensibilidad”, apuntó.

Durante su intervención, Gabriela Zepeda Soto, quien es la primera mujer que ocupa la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado, destacó la visión del gobernador Rutilio Escandón Cadenas al nombrar un gabinete paritario.

“No tomo como una conquista personal el cargo que se me ha asignado, lo he aceptado como un posicionamiento del género al cual orgullosamente pertenezco y enalteceré. No estaría en este lugar si no fuera por la lucha de las mujeres que me han antecedido, por ello, mi agradecimiento a todas ellas. Tengo el compromiso de seguir luchando por aquellas que aún no tienen voz, avanzaremos con la firmeza que los nuevos tiempos nos demandan”, subrayó.

Estuvieron presentes en este evento: la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; las secretarias del Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo; de Turismo, Katyna de la Vega Grajales; de Bienestar, Adriana Grajales Gómez; de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; y la secretaria técnica del Gobernador, María Esther García Ruiz. Comunicado de Prensa