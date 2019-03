Obsoleto y Sin mantenimiento el Equipo de Video Vigilancia del C4

* Funciona Sólo el 70% Denuncian Operadores.

Tapachula, Chiapas, 9 de marzo.- Entre el 70 y 80% de las cámaras de video vigilancia, funciona más o menos, el resto está fuera de servicio y eso no permite dar seguimiento en tiempo real cuando se presenta una solicitud de auxilio, denunciaron operadores del C4, también conocido como 911 Emergencias.

Otra de las problemáticas, aseguraron, es que cuando llueve, las pocas cámaras que están funcionando se quedan sin señal y como consecuencia la ciudad se queda sin esos ojos de vigilancia. “La autoridad estatal no ha querido dar una solución a pesar de tener conocimiento y las actuales tampoco han mostrado mucho interés”, aseguraron.

Con el reciente asesinato de dos policías, el lamentable hecho fue video grabado por las cámaras del negocio frente a donde ocurrieron los hechos, porque el estado ahí no cuenta con ese servicio, agregaron.

También dieron a conocer que el inmueble que albergue al centro de emergencias y que se ubica en la colonia El Porvenir, al norte poniente de la ciudad, se encuentra en muy malas condiciones, toda vez que a raíz de los diversos sismos presenta cuarteaduras.

El edificio está en situaciones deplorables, no hay agua potable, no hay drenaje, hay filtraciones cuando llueve, el mobiliario, equipo y herramientas de trabajo están en malas condiciones, todo está obsoleto y eso no permite brindar un buen servicio a la sociedad, aseguraron los operadores.

El sistema de llamadas de emergencia va de la mano con ciudadanía y corporaciones, a lo que hay que agregarle que las corporaciones no tienen equipo, no tienen unidades médicas ni ambulancias, “aunque es un problema que no está a nuestro alcance pero afecta porque no se pueden prestar servicios de calidad a quienes solicitan un auxilio y no se les puede brindar una atención oportuna”.

Lamentaron que hay un abandono total tanto con los empleados al no pagarles su salario desde hace 2 meses y medio, pero también con el equipo que no cuenta con el mantenimiento y actualización permanente a pesar de la importancia que representa en el combate a la inseguridad y a la prestación de auxilio a la población.

Otra de las problemáticas que viven a diario es la falta de coordinación entre corporaciones policíacas, pero eso ya es un asunto de los mandos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González