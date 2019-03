Se Mantiene el Indice en Materia de Seguridad a 100 Días de Gobierno, Afirma López Obrador

*EL PRESIDENCIA REFIRIÓ QUE SOLO SE HA LOGRADO CONTENER LA INCIDENCIA DELICTIVA, PERO NO REDUCIRLA SIGNIFICATIVAMENTE. *ASIMISMO ASEGURÓ QUE NO HABRÁ GASOLINAZOS Y QUE LOS PRECIOS DE GASOLINAS, GAS Y LUZ SERÁN LOS MISMOS EL RESTO DEL AÑO.

Ciudad de México; 11 de Marzo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en materia de seguridad los índices se han mantenido, casi igual que en la pasada administración, por lo que confió que con la Guardia Nacional logre revertirlos.

Al presentar un informe por los 100 días de gobierno, López Obrador refirió que solo se ha logrado contener la incidencia delictiva, pero no reducirla significativamente.

El titular del Ejecutivo dio inicio a su informe al decir que ha visitado las 32 entidades federativas y ha realizado reuniones informativos en 90 municipios. Señaló que se realizan reuniones de seguridad, de lunes a viernes, cada mañana.

AMLO afirmó que la cuarta transformación, a diferencia de la Independencia y la Revolución, no ha requerido una nueva Constitución, pero sí reformas legales para ajustar el marco jurídico a las nuevas circunstancias. Destacó la Ley de Extinción de Dominio, para la expropiación expedita de bienes que son producto de la corrupción y la violencia; la modificación al Artículo 19 para tipificar como delitos graves y sin derecho a fianza: el fraude electoral, la corrupción y el robo de combustible; la reforma para la creación de la Guardia Nacional, cuyo principal objetivo es garantizar la seguridad pública.

Está en proceso, dijo, la cancelación del fuero constitucional del Presidente de la República y que pueda ser juzgado en funciones por hechos de corrupción y otros delitos. En el terreno del bienestar, dijo que ya se propuso al Congreso cancelar “la mal llamada reforma educativa” y están por enviar la iniciativa de ley. A mediados este año, afirmó que se contará con el marco jurídico para instrumentar la cuarta transformación y destacó que ha contado con el apoyo de todos los partidos.

El Presidente aseguró que también han sido respetuosos de las libertades y nadie ha sido perseguido por sus creencias o su condición social. Destacó que se constituyó la Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; se respetan los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros, se canceló la cárcel de las Islas Marías, se abrieron los archivos de la antigua Dirección Federal de Seguridad, desaparecieron el Cisen y el Estado Mayor Presidencial.

Declaró que el Estado no será usado para fabricar delitos ni para perseguir, torturar o masacrar al pueblo. Dijo que se ha promovido el derecho a la información y al diálogo “con mensajes de ida y vuelta”.

Señaló que existe la determinación de mandar obedeciendo y por eso se llevaron a cabo consultas sobre el aeropuerto y la termoeléctrica de Morelos, para instrumentar la voluntad mayoritaria del pueblo, para acabar con “las antiguas prácticas de manipulación, compra de votos, intervención gubernamental en elecciones y la falsificación de resultados”.

“Se acabará, ese es mi compromiso, con los fraudes electorales”.

Es vigente, dijo AMLO, la frase del Benemérito de las Américas según la cual, entre individuos como entre naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Sobre Estados Unidos, afirmó que la relación es cordial, “no se usa lenguaje acusatorio o ríspido, sino la diplomacia y la comunicación permanente”.

“Mi Gobierno no está a favor del uso de la fuerza para contener la migración, sino que se propone atender las causas que la originan, por ello estamos trabajando para conseguir un acuerdo de cooperación para el desarrollo con el gobierno de los Estados Unidos”.

Existe, por otro lado, el compromiso del Gobierno de Donald Trump de invertir al menos 2 mil 500 mdd en los países de Centroamérica y 4 mil 800 mdd en proyectos productivos en México, sobre todo en el sursureste. Explicó que esa política se enmarca en la propuesta de crear cortinas de desarrollo de sur a norte para convertir la migración en voluntaria, no un acto forzado por la carencia y la inseguridad.

En materia económica, señaló que se está aplicando la fórmula de acabar con la corrupción para liberar fondos que sean destinados al desarrollo y bienestar del pueblo. Aseguró que el combate al robo de combustible permitirá ahorrar este año 50 mil millones de Pesos y agregó que ya no hay lujos en el Gobierno, que están en venta aviones, helicópteros y vehículos extravagantes. No se rentan oficinas de lujo ni se tienen servicios médicos con cargo al erario.

“De esta forma el presupuesto nos va a rendir mucho más”, dijo.

Agregó que, sólo en adquisiciones, calcula un ahorro de 200 mil millones de Pesos y que, al desterrar la corrupción, se evitarán fugas de 300 mil millones de Pesos. Sentenció que se dispondrá así de una bolsa adicional durante 2019, por lo que no se tiene necesidad de alterar los equilibrios macroeconómicos y no se gastará más de lo que ingresa a la Hacienda Pública.

AMLO aseguró que se mantendrá un manejo responsable de las finanzas públicas y no habrá nuevos impuestos. Aseguró que no habrá gasolinazos y que los precios de gasolinas, gas y luz serán los mismos el resto del año.

En estos primeros 100 días de su Gobierno, el Peso ha ganado valor frente al Dólar y la inflación ha bajado en 4.4% en promedio. Afirmó que la confianza del consumidor alcanzó máximos históricos de 120 puntos.

“La economía está en marcha”, dijo el jefe del Ejecutivo y, aunque admitió que se ha crecido poco, afirmó que no hay asomo de recesión, como quisieran sus adversarios y como pronostican algunos analistas.

En este año se han creado nuevos empleos y la recuperación del salario está mejorando el consumo interno. Destacó el acuerdo con el sector empresarial y representantes de los trabajadores para lograr el aumento al salario mínimo. También confió en lograr un crecimiento anual de 4%, el doble de lo que se alcanzó en el periodo neoliberal, “porque hay confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros”.

Adelantó que están por licitarse varios proyectos estratégicos como el Tren Maya, que requiere una inversión de entre 120 y 150 mil millones de Pesos y se crearían 300 mil empleos directos, solo en la construcción. Dijo que en 4 años, cuando se complete esa red de comunicación, se podrían trasladar 3 millones de visitantes al año.

Mencionó la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y anunció que están en fase de consulta a comunidades y elaboración de proyectos para lanzar licitaciones sobre el proyecto de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec, una vía de comunicación parecida al Canal de Panamá.

Ya se avanzó, afirmó, en la construcción de dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía y que avanza en la cancelación de compromisos del NAIM de Texcoco. Dijo que ya se liquidó un tercio de los bonos y se regresó el dinero a los inversionistas; el monto restante seguirá operando en sus condiciones originales. Solo falta, dijo, la liquidación a las empresas constructoras “y en eso estamos”.

Anunció que hoy se lanzarán las prebases para licitar una concesión de 50 mil kilómetros de líneas de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para comunicar, por internet, a todos los municipios y pueblos más apartados y marginados del país. Dijo que la contraprestación que pedirán a la empresa que gane este concurso es la de proporcionar internet gratuito en plazas, escuelas, centros de salud y otros sitios públicos. Dijo que esta obra, con una inversión estimada de 30 mil mdp, será de la mayor importancia para la comunicación y el desarrollo equitativo del México del futuro.

Dijo que, a cuatro años de la reforme energética, se redujo la inversión pública y privada en el sector y que actualmente se produce menos petróleo crudo, menos gasolinas y menos productos petroquímicos. Añadió que aumentaron los precios de los combustibles. El mandatario señaló que los ingresos en el sector disminuyeron y que los contratos que se firmaron incrementaron la deuda tanto de Petróleos Mexicanos (Pemex) como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dijo que, afortunadamente, cuando parecía que todo estaba perdido, la gente decidió por un cambio de régimen y ahora a pesar de la complejidad, existe la convicción de rescatar al sector energético nacional. Añadió que se está invirtiendo más para la producción de petróleo, refinación y generación de energía eléctrica.

En materia de obra pública dijo que se da prioridad a la terminación de obras en proceso. Destacó la inversión para el mantenimiento y conservación de carreteras. Agregó que todas las Secretarías cuentan con un inventario de obras en proceso o inconclusas y se ha decidido elaborar un programa para asignar recursos y concluir estas obras a lo largo del sexenio. Explicó que no se iniciará un proyecto de gran escala que no se pueda terminar en su mandato.

AMLO también anunció que este año se van a reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, de gente que paga y paga y no termina de pagar. “Esto beneficiará a muchas familias”.

Enfatizó la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre del país. Dijo que, de cada 10 hogares más pobres a siete llegará esta ayuda para el bienestar, y en el caso de las comunidades indígenas, la ayuda llegará a todos los hogares.

López Obrador se refirió a los cien compromisos de su Gobierno con el pueblo de México y aseguró que de éstos, 62 ya se han convertido en hechos y 38 están en periodo de cumplirse. Dijo que el primer compromiso consiste en que todos los programas de bienestar dan preferencia a las comunidades indígenas de México.

Se refirió también a la pensión para adultos mayores. Agregó que se están reorganizando los servicios de estancias infantiles y CENDIS, y reiteró que todos los apoyos se entregarán de manera directa, por lo que se están realizando censos casa por casa.

El Presidente dijo que también se apoya la microeconomía y por eso se establecieron precios de garantía que beneficiarán a pequeños productores; se pagarán más de 6 mil Pesos por tonelada de arroz y 14 mil Pesos por tonelada de frijol, entre otros. Destacó que se ya se puso en marcha el programa ‘Sembrando Vida’, para sembrar árboles frutales y maderables, lo que permitirá crear 230 mil empleos permanentes en 2019 y otra cifra similar en 2020.

Reiteró que hay créditos ganaderos a la palabra, con un presupuesto de 4 mil mdp en beneficio de 19 mil ejidatarios y pequeños propietarios. Para artesanos, comerciantes y pequeños comerciantes se otorgan pequeños créditos a través del programa ‘Tandas para el bienestar’.

Habló sobre el apoyo a la cultura y al deporte y destacó que se reformará el sistema de salud para proveer atención médica con un nuevo cuadro de medicinas gratuitas.

Refrendó el compromiso de su Gobierno con el medio ambiente y dijo que por eso no se aprobó la siembra de maíz transgénico ni extraer petróleo o gas con el método de fracking, se canceló el permiso para la explotación de la mina a cielo abierto Los Cardones, en Baja California Sur, y se estableció la garantía de que no se privatizará el agua. Además, dijo que se crearán nuevas reservas naturales y se protegerá la flora y fauna de México.

Recordó la tragedia de Tlahuelilpan, expresó su pésame a los familiares de las víctimas y señaló que su Gobierno luchará permanentemente para que nadie se vea obligado a poner en riesgo su vida. Señaló que la violencia se enfrentará con justicia, organización, coordinación, perseverancia e inteligencia.

Respecto a la inseguridad, destacó el apoyo de las Fuerzas Armadas en operativos contra el narcotráfico. Sin embargo, dijo que esto solo contuvo la incidencia delictiva y que se mantiene el mismo número de homicidios de antes de que llegara al Gobierno.

López Obrador terminó su mensaje al grito de ‘¡Viva México!’ y entonó el Himno Nacional. Agencias