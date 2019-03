Actos de Corrupción en Aduanas y las Caravanas Migrantes Desploman la Economía en la Frontera Sur

*COPARMEN DENUNCIÓ QUE PERSONAL ADSCRITO AL PUENTE INTERNACIONAL “FRONTERA TALISMÁN”, IMPIDEN EL INGRESO DE TURISTAS CON TARJETA DE VISITANTE REGIONAL (TVR) POR SUPUESTAS NUEVAS DISPOSICIONES, PROVOCANDO EL DESPLOME DEL COMERCIO EN UN 60%.

Tapachula, Chiapas; 13 de marzo. – La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, denunció este miércoles que personal aduanero adscrito al puente internacional “Frontera Talismán”, han impedido el ingreso diario de miles de turistas centroamericanos con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) por supuestas nuevas disposiciones y, con ello, hay una pérdida diaria en derrama económica en alrededor de dos millones de pesos.

Aunado a ello las caravanas migrantes y el paso sin control de indocumentados, ha provocado una crisis en los diversos sectores productivos, externaron.

En una reunión que sostuvieron en esta ciudad con funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependencia federal a la que dependen los agentes aduanales, los empresarios adheridos a ese organismo, indicaron que ese es uno de los más duros golpes a la economía de la frontera sur en las últimas décadas.

Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, vicepresidente de la Coparmex del Soconusco, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que se les expuso a los funcionarios federales las irregularidades que han documentado de los propios turistas que no han podido ingresar a territorio nacional.

Indicaron que, al llegar las familias visitantes al cruce fronterizo, los aduanales exigen que los vehículos en los que viajan, deben ser conducidos solamente por el propietario, y por ninguna otra persona más, incluso familiares.

Además, que los propios conductores tienen que llevar una carta poder reciente, entre otros documentos que no aparecen en los listados que el gobierno de México ha distribuido en Guatemala para la promoción turística.

Según Gálvez, en la misma reunión les indicaron que no había nuevas disposiciones y que se investigaría a fondo lo ocurrido.

En el acto, presentaron las declaraciones grabadas de algunas personas que pretendían ingresar legalmente a Chiapas, pero que los aduanales supuestamente les pidieron dos mil pesos, con el argumento de que no se cumplían con esas nuevas reglas.

Con ello, indicaron, de enero a la fecha al menos seis de cada diez turistas con TVR no pudieron cruzar la frontera en sus planes recreativos, compras y de descanso.

En esa misma reunión, los empresarios hicieron un amplio balance de lo que ha representado el impulso de la TVR para Chiapas, con la cual se avanzado demasiado en el control de los flujos migratorios.

Por ejemplo, comentó que, bajo ese mecanismo, en los últimos dos años hay el registro de alrededor de 4.2 millones de centroamericanos que entraron y salieron del país cumpliendo con todas las disposiciones de ley.

Incluso, desde hace poco más de cuatro años y hasta el momento no hay algún antecedente de que alguna persona con TVR haya cometido algún delito en su estancia en Chiapas.

Esa tarjeta se les expide a los guatemaltecos que pueden comprobar su residencia en el país, que no cuenten con antecedentes penales y que su intención de llegar al estado, es en calidad de turistas.

En su gran mayoría, quienes solicitan ese documento regularmente viajan en familias y ocupan de los servicios de hoteles, restaurantes, plazas, comercios, mercados, agencias de viajes, entre otros.

También se abordaron otros temas relacionados a las actitudes que han emprendido algunos funcionarios federales y que, señalaron, están afectando al desarrollo económico y social de la frontera sur.

Por ejemplo, el caso del éxodo de miles de cubanos que viajan desde Centroamérica, cruza a Chiapas y solicitan al Instituto Nacional de Migración (INM) un salvoconducto para cruzar, de manera legal todo el territorio nacional hasta la frontera norte.

Esa herramienta mexicana se ha utilizado durante varios años en la región. Así, los procedentes de la isla reciben su pase de manera personal y con ello el gobierno de México les concede 15 días para abandonar el país o, de lo contrario, es asegurado y repatriado.

“Por ello para los cubanos es prioritario avanzar lo más rápido posible por la República Mexicana, llegar a la frontera norte y empezar su trámite migratorio en los Estados Unidos, pero de manera legal”, abundó Gálvez.

Sin embargo, presentó quejas de varios extranjeros en el sentido de que la Policía Federal adscrita en el Aeropuerto Internacional de Tapachula no ha permitido que ningún cubano aborde algún avión para seguir su destino. Esto a pesar de que los cubanos presentan sus identificaciones personales y los salvoconductos del INM.

De esa manera, ese éxodo está optando por abordar camiones de pasajeros hacia la capital, Tuxtla Gutiérrez, y después abordar un avión que los lleve a la frontera norte, ya sea con escala en la Ciudad de México o en Guadalajara.

Dejó en claro que el éxodo cubano es muy diferente a las caravanas centroamericanas, porque el único objetivo de los isleños es abandonar lo más pronto el país, de manera legal, como una condicionante para ingresar a la nación norteamericana, además de que cuentan con solvencia económica.

Se cree que, tan solo en la semana pasada, unos ocho mil cubanos buscaban afanosamente salir de Tapachula por cualquier medio, ya que la vigencia de sus documentos avanza.

Por ello, coincidieron en que solicitarán formalmente en las próximas horas que se haga una profunda investigación de lo que ocurre con los policías federales en el Aeropuerto de Tapachula y, de encontrarse irregularidades, castigar a quienes resulten responsables. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello