Club Cafetaleros Solicita Apoyo a Empresarios Para Quedarse: Casanova

Tapachula.- En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del estadio de “Los Cafetaleros”, el Director General, Leonardo Casanova, solicitó el apoyo de los empresarios de la región para la continuidad del equipo. “Si este apoyo se da de aquí a que termine la temporada y se pueden obtener estos números favorables para la directiva, el equipo se queda”.

Existen 3 formas de que el empresario pueda apoyar al equipo. La primera es que el patrocinio sea económico, el segundo que la empresa compre un cierto número de entradas para toda la temporada como local, y la última es en especie, apuntó Leo Casanova.

Es pura especulación que el equipo se vaya a Tuxtla Gutiérrez, aclaró que si al proyecto no se le puede dar continuidad, se está buscando otra plaza, no forzosamente que sea la capital del Estado.

En una parte argumentó que solicitan este apoyo debido a la baja asistencia del aficionado al estadio, pues para el partido de hoy se tienen vendidos 77 boletos, más los 2 mil abonados que ya pagaron y quienes tienen derecho a asistir todo el torneo. Pero hay que decirlo, a nivel nacional se vive una baja en la asistencia del público a los estadios, claro ejemplo son Cruz Azul y América, los cuales no logran tener una presencia favorable de espectadores en el Azteca.

En cuanto a cómo se ha ido ejerciendo los 120 millones que se adquirieron al quedar campeón Cafetaleros, el vicepresidente Román González dejó en claro que “el equipo tiene finanzas sanas, la mayoría de las cartas de los jugadores pertenecen a la institución”, y puntualizó que el equipo como tal tiene muchos activos. Han sido 3 años en el cual Cafetaleros creció muy rápido, logrando estar en liguilla y un campeonato.

Expresó que en cuanto a cultura deportiva el equipo está dentro de los 3 mejores. Por su parte, Leonardo Casanova agregó que parte de ese recurso se ha invertido en el alumbrado del estadio.

“Hacemos la invitación para que la agente acuda al estadio a las 19:00 horas apoyar al equipo, la entrada a los niños de 1 a 10 años es gratuita”, enfatizó Casanova; se recibe al líder general del torneo que es el San Luis, y después se jugará de visitante el 31 de Marzo contra Toros de Celaya, y cierra su participación otra vez de visita, el 13 de Abril, contra el equipo de Fc Juárez, en Cd. Juárez.

“Así que esperamos que el equipo pueda sacar los 9 puntos de restantes que le quedan y así acceder a la siguiente fase del torneo que es la liguilla y mantenerse en la lucha por el título”, afirmó. EL ORBE/Enrique Zamora Morlet