Esta Quincena Inicia Primer Pago de 128 MDP al Magisterio: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- Tal como lo anunció en días pasados, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio a conocer que este 15 de Marzo se realizará el primer pago de 128 millones de Pesos para cubrir el adeudo que desde la pasada administración se mantiene con las y los maestros de Chiapas, lo que representa un compromiso más que se cumple previo a los primeros 100 días de su Gobierno.

“Vamos a cumplir con todo. Tiene razón el magisterio en reclamar su pago y lo que le corresponde. Estamos preparados para hacerlo”, enfatizó al tiempo de reconocer el apoyo del Gobierno Federal en la resolución de esta deuda que se tiene desde hace más de tres años y que asciende a más de 302 millones de Pesos.

En el marco de una reunión con las y los integrantes de su Gabinete legal y ampliado, el mandatario resaltó que en esta quincena se pagará a las y los docentes de Preescolar Indígena, Primaria Indígena, Secundarias Generales, Secundarias Técnicas y al personal de Telebachillerato Comunitario, además de garantizar que el recurso se usará para el fin que fue proporcionado.

“La Federación sabe y tiene la certeza de que no vamos a desviar un peso, el dinero será utilizado al 100 por ciento para su destino; no habrá pretexto ni derroche, será para cumplir con esta demanda legítima que tienen las y los maestros”, agregó.

En esta reunión que se realiza a casi 100 días de Gobierno, el jefe del Ejecutivo Estatal y su Gabinete reafirmaron el trabajo en unidad para fortalecer acciones y detallar las prioridades que permitan sacar adelante a la entidad, y lograr un mayor bienestar para las familias chiapanecas.

“Hoy más que nunca refrendamos el compromiso que cada uno tiene con el desarrollo del Estado; las y los servidores públicos estamos obligados a dar resultados favorables a la gente y recuperar la confianza en sus autoridades, y eso es lo que hemos hecho en estos casi 100 días de que llegamos al gobierno, y es lo que seguiremos haciendo durante todo el sexenio”, acotó.

Tras convocar a sus colaboradores a redoblar esfuerzos, analizaron los temas prioritarios de cada dependencia, con la finalidad de tener un conocimiento de fondo y oportuno y poder dar puntual atención a cada una de las necesidades.

“Nuestro deber es el de servir, y mediante estas reuniones quincenales podemos analizar y plantear estrategias de manera conjunta, que contribuyan en la resolución de las diferentes situaciones. Ya hemos avanzado en distintos rubros. Estamos haciendo bien las cosas pero podemos hacerlas mejor. No vamos a confiarnos. Que estos 100 días nos sirvan de análisis para poder proponer y accionarnos, siempre en beneficio del pueblo”, apuntó.

Caminar de la mano y a la par de la sociedad, es la prioridad en esta administración, enfatizó Escandón Cadenas; al tiempo de indicar que es indispensable estar muy atentos y tener toda la sensibilidad para mantenerse cerca de la gente, “tenemos un enorme ejemplo en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les pido que escuchen y atiendan al llamado de la población con eficacia y honestidad, esa es nuestra obligación”.

Destacó la importancia de responder con acciones efectivas al gran respaldo que la Federación brinda a Chiapas, con trabajo y dedicación, pero sobre todo, haciendo que los recursos y programas lleguen a las personas más humildes y necesitadas de los distintos municipios, pues, dijo, esa es la premisa para lograr la cuarta transformación de la vida pública tanto en la entidad como en el país.

“En cada reunión, evento o gira por los municipios, hemos reiterado que no toleraremos la corrupción, y hoy, a propósito de estos primeros 100 días, no está de más decirlo: no vamos a permitir a ningún funcionario o acto corrupto. Quien cometa una acción deshonesta, se enfrentará a la justicia”, puntualizó.

Por su parte, las y los integrantes del Gabinete legal y ampliado, aseguraron que seguirán conduciéndose de manera íntegra y velando por los intereses de la ciudadanía, como ha sido la encomienda del Gobernador desde el día en que les confió el cargo que desempeñan. Boletín Oficial