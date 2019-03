Notarios Denuncian Corrupción en Oficinas del Infonavit Tapachula

Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo.- Decenas de personas beneficiadas con créditos en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), han sido objeto de, presuntamente, actos de corrupción en la realización de los trámites para una vivienda, por lo que han pedido al Gobierno Federal su intervención para impedir esta anomalía.

En diversos medios electrónicos, las personas han manifestado que presuntamente los funcionarios de Infonavit les obligan a que para el trámite de escrituración de la vivienda deben ir con los Notarios Públicos que ellos les indican, de lo contrario, les ponen trabas en su trámite, haciendo que el proceso tarde más tiempo del debido.

Recientemente, el notario público 141 de Tapachula, Edgar de León Gallegos, dijo que en la ciudad son pocos los Notarios que cuentan con la certificación del Infonavit a nivel nacional para poder escriturar las viviendas de los trabajadores que son susceptibles a un crédito de la dependencia, pero los funcionarios brindan preferencia a unos cuantos, por lo que pidió legalidad y transparencia por parte del Instituto.

Ha tenido conocimiento de las anomalías de algunos funcionarios de la dependencia federal en Tapachula, expresó, por lo que estará atento a que no haya obstáculos ni pretendan pedir cuotas para ser beneficiario del trámite de escrituración de alguna vivienda, de lo contrario denunciará estos actos de corrupción que perjudican directamente al trabajador.

A nivel nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende acabar con la corrupción en todos sus niveles, por lo que no es posible que se hable de una limpieza gubernamental, cuando funcionarios de cuarto nivel del Instituto pretenden hacer su agosto a costa de una cuota que cobran a los Notarios, y que por consecuencia eleva el costo del trámite a los trabajadores.

Agregó que en Tapachula son alrededor de 10 Notarios Públicos que tienen la certificación de poder escriturar viviendas por medio de Infonavit, ya que no todos pueden, debido a que deben llenar una serie de requisitos, entre los que destaca ciertos años de servicio, pero sobretodo que tengan prestigio y honorabilidad, de la cual aseguró, que no arriesgará por pretensiones de algunos funcionarios. EL ORBE/ Marvin Bautista