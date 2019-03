Tapachula en Niveles de Inseguridad más Críticos de los Últimos Años

Teodoro Vázquez Castillo, el declarante.

* Diariamente Ocurren Asesinatos y Asaltos.

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo.- La falta de empleo y la inseguridad son consecuencias de las políticas públicas que tienen las autoridades federales en el tema de los migrantes, ya que al no haber un registro o control sobre su entrada a nuestro país, se ha disparado la inseguridad en esta ciudad.

El Secretario General de la Federación Obrera Revolucionaria, Teodoro Vázquez Castillo indicó que existe un desorden total en el tema de los migrantes, principalmente los que vienen de Centroamérica, ya que son personas que no buscan una prosperidad en nuestro país y se dedican a vagar y pedir dinero.

Muchos de los migrantes que se han quedado en esta ciudad les gusta el dinero fácil, y en consecuencia, vulneran la tranquilidad de los habitantes de esta frontera sur; sin embargo, todo esto se hacen con complacencia de las autoridades federales.

Pidió a las autoridades estatales y federales volteen a ver a los problemas que tiene Tapachula con el tema de la migración que viene de Centroamérica, y no sean apáticos con el incremento de la violencia, ya que el problema de la inseguridad, en primera instancia es de la autoridad municipal combatirla, pero también debe haber un trabajo coordinado con el Gobierno Estatal y Federal.

La sociedad tapachulteca se está cansando de esta situación de inseguridad en las calles, en el transporte público, en los mercados y en el primer cuadro de la ciudad, en el que lamentablemente las autoridades policiacas han sido insuficientes en el número de elementos; sin embargo una buena estrategia podría contrarrestar los índices que actualmente tiene. EL ORBE/ Marvin BautistaED