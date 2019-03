AMLO Sostiene Reunión Privada con Yerno de Trump

Inversión y Relación Bilateral, los Temas

Ciudad de México.- Por invitación del gobierno de México, Jared Kushner, asesor sénior y yerno del presidente de Estado Unidos, Donald Trump, se reunió ayer con el presiente Andrés Manuel López Obrador, a fin de “evaluar es estado de las relaciones bilaterales” tras los 100 primeros días del nuevo gobierno mexicano.

El encuentro fue dado a conocer a través de un comunicado de la vocería de la Presidencia y confirmado esta mañana por López Obrador, quien refirió que en la reunión con el yerno de su homólogo estadunidense, en la que también estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard, hubo avances en el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo con Estados Unidos y Centroamérica que considera una inversión de 10 mil millones de dólares.

“Básicamente (abordamos) lo de la cooperación para el desarrollo, el que podamos firmar un acuerdo bilateral para garantizar inversiones en Centroamérica y en el país, del orden de 10 mil millones de dólares, para que haya empleos, que haya trabajo y que la migración sea opcional, voluntaria, no forzada por la falta de oportunidades o por la violencia”, comentó el mandatario en su conferencia.

Dijo que ya fue invitado a viajar a Estados Unidos pero que sólo lo hará si se firma el acuerdo con el que se espera detener la migración de mexicanos y centroamericanos al territorio estadounidense en busca de trabajo.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo señaló que el encuentro, en el que estuvo presente el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, John Creamer, fue en la casa del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, donde cenaron y hablaron de dicho acuerdo.

“Hay respeto mutuo, queremos una relación de amistad con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. No vamos a pelear, estamos por la solución pacífica de las diferencias” dijo López Obrador.

El presidente no explicó porque el encuentro se realizó en la casa del vicepresidente de Televisa, quien forma parte de su grupo de asesores, solo dijo que fue una reunión “en buenos términos” para la posible firma del compromiso de entendimiento para impulsar inversiones y empleos no solo en México sino de Centroamérica.

“Es lo mejor para detener la migración”, afirmó López Obrador al reiterar hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

Precisó que en la cena realizada en la casa particular de Bernardo Gómez hasta las 10:00 u 11:00 de la noche básicamente se habló de avanzar en el cuerdo para la cooperación y el desarrollo. También para reafirmar el compromiso de que se apruebe el T-MEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y evitar que se generen desencuentros.

Afirmó que hay disposición de Estados Unidos para revisar los aranceles en acero y hay una actitud de respeto y de colaboración con México.

López Obrador afirmó que en el caso de México ya se están atacando las causas con programas como “Sembrando vida” que solo en Chiapas ya dio empleo a 80 mil campesinos indígenas a los que se les apoya con cinco mil pesos mensuales, y el Tren Maya que generará 300 mil empleos permanentes.

“Nosotros tenemos la convicción de que con los programas que se están implementando, en México va a ser cero la migración de mexicanos a Estados Unidos porque va a haber trabajo” aseguró. Apro