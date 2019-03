Denuncian Incremento de Asaltos y Robos en Carreteras Federales

*Transportistas Principales Víctimas.

Tapachula, Chiapas; 20 de Marzo.- En los recientes meses, los índices de inseguridad se han incrementado de manera considerable a nivel nacional, problemática que mantiene en constante amenaza al transporte público de pasaje y de carga, quienes han sido víctimas de constantes asaltos y robos en carreteras federales.

El Presidente del consejo de administración de la empresa de autotransporte “Diamantes del Soconusco”, Eliseo Vázquez Espinoza, dio a conocer que la inseguridad en las carreteras representa un verdadero peligro, situación que va en detrimento de la economía de este sector.

No solo despojan de sus pertenencias a los pasajeros y conductores, si no también secuestran las unidades y a los que van a bordo, situación que se ha presentado en los estados del norte del país, problemática que ha provocado la caída de venta de boletos, ya que las personas tienen temor de ser víctimas de la delincuencia organizada que opera en las carreteras.

Cabe hacer mención que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que retoma datos de las carpetas de investigación de las procuradurías y fiscalías estatales, al corte de noviembre se cometieron en nuestro país más de 11 mil robos a transportistas.

La Policía Federal es la encargada de garantizar la seguridad en las carreteras, pero ha sido rebasada por la delincuencia, por lo que en los tramos carreteros más peligrosos del país la presencia de las corporaciones policíacas es nula, factor que aprovechan los delincuentes para continuar con sus atracos.

Reconoció que las personas que utilizan los autobuses para trasladarse a diversos destinos de México, viajan con incertidumbre y con un semblante de espanto ante los recientes hechos que se han registrado, con el supuesto secuestro de un grupo de personas que viajaban en el norte del país.

Aunque las empresas de autotransporte o líneas de autobuses cuentan con medidas y protocolos de seguridad para proteger a los pasajeros durante su viaje, estas acciones preventivas son insuficientes o bien no pueden cumplirse a cabalidad, porque el modus operandi de los delincuentes es distinto en cada ocasión cuando atracan.

“Pedimos al Gobierno Federal que atienda esta problemática que afecta al sector y que garantice la seguridad en las carreteras del país, toda vez que en ocasiones pedimos el apoyo a algunas corporaciones pero no actúan y dejan entrever que están coludidos con los delincuentes” sostuvo.

En la mayoría de los tramos carreteros del país, existen puestos de control o retenes de diversas corporaciones policíacas, pero estos son inoperantes, porque una vez que los conductores pasan, kilómetros más adelantes son asaltados, por lo que su implementación no tiene ningún beneficio para el automovilista o conductor.

Señaló que para las empresas de autotransporte que operan en sureste del país, los tramos más peligrosos o donde se han registrado el mayor número de atracos son, en carreteras de Veracruz y México – Celaya.

Aunque los más vulnerables a los atracos en carreteras son los transportistas de carga, a quienes les despojan de sus mercancías, sin embargo los autobuses no están exentos de la delincuencia, por ello urgió a las autoridades policíacas reforzar los operativos en las carreteras y garantizar la seguridad de quienes transitan por ellas. EL ORBE/ Marvin Bautista