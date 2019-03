Suchiate, Chiapas; 21 de Marzo.- Tras más de 72 horas de mantener bloqueado el Puente Internacional Suchiate II, finalmente lograron acuerdos las autoridades y los padres de familia que están inconformes por el abandono de la reconstrucción de instituciones educativas, dañadas por los diversos sismos.

El Presidente del Comité Municipal de Padres de Familia, Javier Ovilla Estrada, dijo que si las autoridades incumplen los acuerdos plasmados en esta nueva minuta, se verán obligados a posesionarse nuevamente del puerto fronterizo y no lo liberarán hasta en tanto no den inicio los trabajos.

Explicó que a través del Subsecretario de Gobierno, Omar Ornelas Silva, lo comunicaron vía telefónica con el subsecretario General de Gobierno, Jorge Cruz Pineda, donde se inició un diálogo para lograr el acuerdo de una justa demanda que ha sido desatendida por las autoridades, principalmente por INIFECH e INIFED.

Destacó que la comisión de padres de familia aceptó lo establecido en el oficio SGG/CDGDT/0268/2019 de fecha 20 de Marzo del 2019 en el que el INIFECH se compromete a que en lo inmediato iniciarán con la atención de 4 escuelas, siendo ellas los Jardines de Niños ‘José de los Reyes Martínez’, ‘Xochipilli’, ‘Xochiquetzal’ y la Escuela Primaria ‘Emiliano Zapata Salazar’ del ejido La Libertad, así como la Secundaria ’16 de Septiembre’, las mismas que se detallan en el citado documento.

Ovilla Estrada indicó que otros de los compromisos asumidos por las autoridades son los casos de 13 escuelas, entre ellas el Jardín de Niños ‘Pedro Lascuraín’, primaria ‘Venustiano Carranza’, primaria ‘Gregorio Torres Quintero’, Jardín de Niños ‘José Martí’, primaria ‘General Juan N. Álvarez’, primaria ‘Francisco Villa’, Jardín de Niños ‘Soledad Anaya Solórzano’, primaria ‘Tierra y Libertad’, primaria ‘Lic. Adolfo López Mateos’, primaria ‘Lic. Gustavo Díaz Ordaz’, primaria ‘Lic. Benito Juárez García’, del ejido Nuevo Cuauhtémoc; Jardín de Niños ‘Gabriela Leyva’ y Jardín de Niños ‘José María Bocanegra’, tal como se detalla en el oficio entregado a los padres de familia, es decir, proceder a la reconstrucción en el transcurso de este año de acuerdo a su afectación y de acuerdo a la verificación ya realizada, además de la conclusión de las obras que están en proceso de ejecución.

Así también se acordó que las autoridades hacen el compromiso que no se ejercerá ninguna represión de carácter laboral, administrativo, jurídico, judicial y de toda índole a los contingentes movilizados en el bloqueo, así como a Javier Ovilla Estrada y demás representantes e integrantes de los Comités de Padres de Familia que participaron en el movimiento.

En el cuarto punto de la minuta los representantes del Comité de Reconstrucción del municipio de Suchiate y demás municipios establecen el compromiso que en caso de que no se cumplan los acuerdos anteriormente descritos procederán a reanudar sus acciones.

Finalmente, Ovilla Estrada manifestó que una vez llegado al acuerdo procedieron a la firma del documento, por la Delegación de Gobierno de Tapachula, Omar Ornelas Silva, delegado; Álvaro Guillén Moreno, operador político; Luis Francisco Aguilar Guillén, operador político y por los representantes del Comité de Reconstrucción de Escuelas del Municipio de Suchiate Javier Ovilla Estrada, Mirta Veitia Barrios y Guillermo Guzmán Sosa. EL ORBE / Rodolfo Hernández González