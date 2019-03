Tuxtla Gutiérrez.- En la conmemoración del CCXIII Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que la obligación que tienen las y los servidores públicos es la de trabajar con total honestidad, en unidad y en apego a la ley, para poder sacar adelante las necesidades más apremiantes del Estado y del país, tal y como lo hizo el Benemérito de las Américas.

“El pueblo ya está cansado; nos queda muy claro que tenemos un mandato y que nuestra obligación es cumplir, y con esa razón que nos ha manifestado, decimos: nada fuera del derecho. Estoy seguro que si trabajamos así, contribuimos para tener estabilidad, paz y equilibrio, y vivir con tranquilidad para caminar seguros por el progreso de Chiapas y de México como lo hiciera nuestro gran presidente Benito Juárez García”, apuntó.

Acompañado de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Elizabeth Bonilla Hidalgo, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios, el titular del Ejecutivo Estatal destacó la importancia de honrar esta fecha y reconocer la lucha incansable de Benito Juárez para hacer valer los derechos, las libertades y la igualdad.

“Si caminamos con los valores y principios que él dejó no nos vamos a equivocar, porque fue un hombre de leyes que luchó para hacer valer la legitimidad del pueblo de México; trabajó fomentando la humildad y para apoyar a los que menos tenían, sin ejercer presión en contra de aquellos que no lo apoyaron ni de los que lo reprimieron, al contrario, llamó sin distinción a la unidad, porque cuando estamos juntos, por el mismo camino, no hay duda que los beneficios se pueden lograr también de manera rápida”, manifestó.

A 213 años de su nacimiento, enfatizó Escandón Cadenas, se ve florecer otra vez a la nación, porque se está constituyendo la cuarta transformación de la vida pública del país. “Benito Juárez inició este gran trabajo que hoy el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, desempeña con gran responsabilidad y con compromiso; la llama sigue viva y debe de manifestarse en una conciencia férrea, de sacar adelante los propósitos de la sociedad”.

En su participación, la diputada Bonilla Hidalgo puntualizó que Juárez representa el ideal mexicano de la cultura del esfuerzo, que debería ser ejemplo para todas las personas dedicadas a servir al pueblo; asimismo, reconoció que gracias a él se dio la Reforma Agraria, la libertad de expresión y la separación de la Iglesia del Estado, lo cual permitió tener la segunda transformación de México y que hoy se tenga una patria libre y poderosa.

“Hoy no sólo conmemoramos el natalicio de Benito Juárez García, también a un hombre con grandes ideales, con una integridad absoluta y mucho valor, que forjaron la República Mexicana que hoy gozamos con grata libertad”, subrayó.

Por su parte, el gran orador de la Muy Respetable Gran Logia Regular y Confederada del Estado de Chiapas, Alberto Aguilar Pereda, refirió que hoy más que nunca la ciudadanía está unida y fraterna, con el deseo de aportar para un gran futuro. “Reconocemos al indígena oaxaqueño que cambió la historia de México y fortaleció las columnas que sostienen nuestra patria. La única fuente de riqueza es el trabajo, el orden y el respeto a la ley, celebremos y luchemos con honestidad y valor, su compromiso permanente ante la patria”.

Cabe mencionar que como parte de este homenaje realizado en el vestíbulo del Congreso del Estado, representantes de los tres Poderes del Estado y de la Muy Respetable Gran Logia Regular y Confederada del Estado de Chiapas, montaron guardia de honor y colocaron ofrenda floral ante la efigie de Don Benito Juárez García.

Estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos; el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el general brigadier, Luis Ernesto García Serrano; el general de Ala Piloto Aviador, Ángel Antonio Cabrera; el capitán de Navío, Arturo Herrera Vázquez, y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, entre otros. Boletín Oficial