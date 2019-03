Ciudad de México; 21 de Marzo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hay argumentos” para acusarlo de que incumplió con la cancelación de la reforma educativa, por lo que llamó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantenían sitiado el Congreso de la Unión, a que acudan a dialogar con los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

En su conferencia matutina, dijo que la “mal llamada reforma educativa” ya quedó cancelada y lanzó la invitación para que los representantes del magisterio inconformes acudan este jueves a la sede de la SEP a las 10:00 horas.

“Me dirijo a todo el magisterio nacional y los trabajadores para que se deje de manifiesto, con toda claridad, que siempre hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos… siempre dije que no estaba de acuerdo con la mal llamada reforma educativa”, dijo.

El mandatario aclaró que no ordenará reprimir a los maestros disidentes como se hizo en administraciones pasadas, pero reiteró su llamado al diálogo.

López Obrador recordó que desde su campaña electoral prometió cancelar la reforma educativa, lo mismo en los mítines que en los debates con los demás candidatos. Añadió que ya como Presidente electo reiteró su compromiso frente al entonces mandatario Enrique Peña Nieto.

Como Presidente en funciones, dijo, ordenó la elaboración de una iniciativa mediante foros, consulta a maestros, sindicatos, padres de familia y profesionales. Y destacó que ya tiene lista la nueva propuesta en la que destaca la eliminación de exámenes para evaluar a los docentes.

“Aunque existe el derecho a la libre manifestación, no hay razón para sostener que estamos incumpliendo con nuestro compromiso”, reiteró y llamó a los inconformes a debatir.

A los maestros que se manifiestan en el Congreso de la Unión les dijo que su Gobierno está “abierto al diálogo” y les garantizó que no habrá represión.

Incluso, dijo que si es necesario, recomendará a los legisladores que suspendan la sesión para evitar cualquier provocación y no caer en la violencia.

López Obrador añadió que ahora “ya no hay partidos, sindicatos ni grupos de interés credos por encima del interés general del pueblo. No hay favoritismos para nadie. Como dijera Juárez: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Apro