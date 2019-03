Sale de Tapachula Caravana de Cubanos y Centroamericanos Hacia Estados Unidos

Cientos de migrantes centroamericanos y cubanos, se reunieron conformaron una caravana con rumbo a Estados Unidos.

* LUEGO DE FRACASAR EN SU INTENTO DE OBTENER UN SALVOCONDUCTO POR PARTE DEL INM, CIENTOS DE MIGRANTES DECIDIERON ABANDONAR EL PARQUE DE TAPACHULA Y MARCHARSE EN CARAVANA HACIA EL INTERIOR DEL PAÍS.

* SECTORES PRODUCTIVOS Y SOCIEDAD HABÍAN EXTERNADO SU MOLESTÍA POR LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, POR PARTE DE LOS MIGRANTES.

Tapachula, Chiapas; 23 de Marzo.- Miles de extranjeros sin documentos que avalen su legal estancia en el país, conformaron una gigantesca caravana de migrantes que partió desde Tapachula en la madrugada de este sábado, con el objetivo de cruzar en los próximos días la Costa de la entidad y, después, enfilarse hacia los Estados Unidos.

Este nuevo éxodo migratorio se dio luego de una serie de escándalos en las instalaciones de Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas.

En los últimos meses ha habido todo tipo de señalamientos por parte de los propios migrantes, que van desde supuestas extorsiones de hasta mil Dólares por la expedición de los documentos de salida, llamados popularmente salvoconductos, en los que se cree pudieran estar involucrados agentes de esa dependencia.

Esos presuntos actos de corrupción, en los que también señalan están involucrados “gestores” y representantes de organizaciones civiles, habría generado ganancias en millones de Pesos, luego de la llegada de miles de cubanos a la frontera sur, en busca de esa carta que les permite transitar todo el país sin ser detenidos.

De acuerdo a la versión de algunos de esos extranjeros, cuando se presentaron a realizar ese protocolo administrativo que, al menos en teoría es gratuito, les exigieron esas cantidades de dinero para entregárselos.

La desesperación de seguir su camino y la falta de recursos para solventar esos pagos, los obligó hace algunos días a manifestarse violentamente en la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’, en donde resultó lesionado un agente.

Su protesta solo sirvió para agudizar aún más la problemática, luego de que desde el centro del país se ordenó cerrar las operaciones en el área encargada de la expedición de los salvoconductos.

Luego vino otra manifestación similar y una más, hasta que los migrantes de Cuba y varios países de África, tuvieron que dormir en las inmediaciones de esas oficinas migratorias. Ahí, en el suelo, hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad, bajo inhumanas condiciones suplicaron varios días por que fueran atendidos, pero no ocurrió.

Dentro, en oficinas climatizadas, los flamantes agentes de migración encabezados por su aún delegada, Yadira de los Santos Robledo, quien arribó a ese cargo a mediados del mes de Diciembre justo cuando se recrudecieron las inconformidades, han permanecido impávidos ante el llamado de clemencia de los migrantes y de los señalamientos de corrupción.

En ese marco, el propio comisionado de esa dependencia federal, Tonatiuh Guillén López, dio a conocer en una entrevista virtual realizada desde Tapachula, que ha sido detectada en Centroamérica la falsificación y venta de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) mexicanas.

Esos documentos apócrifos se han estado comercializando a través de las redes sociales en El Salvador y Honduras.

Además, hay redes de tráfico de personas que se están aprovechando de los migrantes, comentó, y al final aceptó que, en poco más de tres meses, se han separado del cargo a unos 400 agentes, muchos de ellos cesados por corrupción.

Derivado de todo ello, cubanos, haitianos y africanos decidieron conformar un bloque común al que se unieron miles de centroamericanos indocumentados que deambulaban en Tapachula y formar una nueva caravana, la enésima desde Octubre del año pasado.

Este nuevo contingente se concentró en el Parque Central “Miguel Hidalgo”, en Tapachula; desplegaron mantas y partieron caminando hacia el interior del país.

Mientras que la sociedad, cansados de los altos niveles de inseguridad que aseguran son derivados de la presencia de los migrantes, demostró ese rechazo a los extranjeros.

Esta vez no hubo los ofrecimientos de agua, ropa, comida, medicamentos, albergues o transporte, como se hizo en la primera caravana. Por el contrario, hubo un rechazo generalizado en donde, por unos, pagaron todos.

Las temperaturas de hasta 40 grados que se registraron este sábado en la Costa de Chiapas y el desentendimiento de la sociedad y el Gobierno, no les permitió avanzar mucho.

Se tenía como meta llegar al menos al municipio de Huixtla, pero solamente pudieron arribar a Huehuetán, es decir, a mitad de ese camino.

La caravana se instaló en el centro de esa comunidad para descansar y pensar bien en las acciones a seguir, luego de que, en fechas pasadas, la población de Huixtla no permitió que grupos de migrantes llegara al centro de la ciudad y, en lugar de ello, les exigieron que continuaran su camino.

Y es que se teme, como en todas las anteriores caravanas, que entre ellos viajen infiltrados extranjeros con antecedentes criminales y personas que son buscadas en sus países por su participación en delitos como extorsión, secuestro, homicidio, asaltos a mano armada, robos, terrorismo, violaciones sexuales, entre otros.

Ese temor social se ha confirmado reiteradamente en los últimos meses, luego de que han sido detenidos en la región infinidad de pandilleros extranjeros que eran buscados por esos y otros delitos graves.

La caravana partió este sábado y dejó atrás también una protesta generalizada entre las poblaciones a su paso, que consideran que la flexibilidad gubernamental para permitirles que entren de manera ilegal al país, sin recursos económicos para sobrevivir, ha generado esos niveles de inseguridad, con tendencia a la alza. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello