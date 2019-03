No Descansaremos Hasta ver que Chiapas Salga de la Desigualdad: Rutilio Escandón

Junto al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, Chiapas hace frente a los problemas más sensibles del pueblo para reducir la brecha de marginación, y no vamos a descansar hasta no ver que el Estado salga de la desigualdad en la que se ha sumergido, enfatizó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ante integrantes de la Fundación Servicios Caritativos Sud.

Durante este encuentro, en el que estuvieron presentes el director de Operaciones México de dicha Fundación, Ernesto Toris Fortanel, y la directora del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas, Deliamaría González Flandez, el mandatario señaló que el reto es lograr que nadie sea excluido por su lengua, condición física, edad, género o lugar en donde vive, lo que se logrará sólo con un trabajo en unidad con todos los sectores, a favor del bien común.

“Tenemos la oportunidad y la gran responsabilidad de escuchar todas las voces que comparten el gran deseo de tener un Chiapas más justo, donde el pueblo tenga la certeza de que los derechos humanos, como el de la salud, no son un privilegio para unos cuantos, y la suma de esfuerzos entre gobierno y la sociedad civil organizada, es indispensable para hacerlo realidad y caminar juntos hacia el progreso”, agregó.

El jefe del Ejecutivo Estatal explicó que en sus recorridos por todos los municipios de la entidad, a lo largo de estos años, ha constatado las carencias, pero también la gran riqueza natural, cultural e histórica con la que se cuenta, sin embargo, dijo, lo más valioso que tiene es la gente trabajadora y con un gran anhelo por salir adelante.

Tras destacar que hoy México y Chiapas cuentan con un Gobierno que tiene la convicción de que las políticas públicas, para una verdadera transformación, se deben construir de abajo hacia arriba, Escandón Cadenas expresó que “los pueblos indígenas y las personas más humildes son la prioridad, y en este sentido están orientadas las diferentes acciones de los Gobiernos Federal y Estatal: buscamos resolver las necesidades más apremiantes que demanda la sociedad, sin dejar a un lado a nadie, pero anteponiendo a las personas que por años han sido olvidadas”.

En esta búsqueda de la justicia social, dijo el Gobernador, es imperativo combatir y erradicar a la corrupción e impunidad, dando paso a un trabajo honesto, austero y eficiente, que tenga en la transparencia y la rendición de cuentas sus ejes rectores.

En tanto, Deliamaría González Flandez mencionó que ante las enormes desigualdades que existen, desde el instituto que dirige se trabaja para generar y canalizar recursos para la atención en salud de aquellas personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar una distribución equitativa.

Cabe mencionar que en otro momento los representantes de Servicios Caritativos Sud hicieron un recorrido por las instalaciones del Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas y del Sistema DIF Chiapas, donde conocieron al voluntariado, el taller de pelucas oncológicas, el Centro de Rehabilitación y el Centro de Desarrollo Infantil, asimismo, constataron la atención a usuarios que requieren apoyos.

Esta reunión también contó con la presencia del encargado de Proyectos de Servicios Caritativos Sud, Fernando Peralta Hernández, así como de Kris Van Dusen y Kathy Van Dusen, integrantes del Comité de Validación de Donación. Comunicado de Prensa