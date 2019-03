Sectores Exigen a la Federación Establecer Filtros de Seguridad Ante el Ingreso Masivo de Migrantes

Pedro Pablo Scott Ramos, el declarante.

* LOS ÍNDICES DELINCUENCIALES AUMENTARON A RAÍZ DE QUE LLEGARON VARIAS CARAVANAS PROCEDENTES DE CENTROAMÉRICA, YA QUE LAS AUTORIDADES PERMITEN EL INGRESO DESORDENADO DE MIGRANTES, INCLUSO DE OTROS CONTINENTES.

* EN LOS ÉXODOS VIENEN INFILTRADOS DELINCUENTES, QUIENES SE ASIENTAN EN LA REGIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES CRIMINALES.

Tapachula, Chiapas; 24 de Marzo.- El Gobierno Federal debe poner mayor atención en la Frontera Sur, en donde el ingreso masivo y desordenado de migrantes centroamericanos y de otros continentes se ha incrementado en los recientes meses, por lo que debe existir un mayor control en la zona limítrofe con Guatemala, y no permitir que personas invadan el territorio nacional.

El Presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pablo Pedro Scott Ramos, dio a conocer que el éxodo masivo de migrantes que ingresan por la frontera sur genera incertidumbre entre la población, tras las situaciones que se han originado en los municipios del Soconusco, principalmente el incremento de actos delictivos, en los que han estado inmersos centroamericanos que han decidido quedarse tras renunciar al sueño americano.

El Gobierno Federal ha sido rebasado al permitir la entrada sin control de migrantes a territorio nacional, situación que ha agudizado los problemas sociales, principalmente el tema de inseguridad, por lo que es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador ponga mayor atención a la Frontera Sur, en donde los límites de ilícitos se han disparados, el cual está asociado con el ingreso de los migrantes.

Ante el éxodo masivo y desordenado de migrantes, las autoridades federales deben establecer nuevas estrategias que permitan garantizar la soberanía del país y sobre todo, la seguridad de la población, ya que el Instituto Nacional de Migración ha sido rebasado, lo que quedó de manifiesto cuando un grupo de cubanos, africanos y de otras nacionalidades irrumpieron en sus instalaciones.

El ingreso masivo de migrantes a territorio mexicano genera un problema mayor para el Gobierno Federal, ya que los primeras caravanas no cruzaron hacia los Estados Unidos, por lo que se quedaron en los Estados del norte y ahora se ha anunciado que recibirán un recurso económico, situación que ha causado molestia entre la ciudadanía, porque no es posible que a estos grupos se atiendan mientras que las familias mexicanas vivan en la pobreza y la marginación.

Urgió al Gobierno que se implementen filtros migratorios en la Frontera Sur, porque entre los grupos de centroamericanos que han ingresado al país, vienen líderes de pandillas o miembros de estás, que una vez que ingresan por la frontera sur deciden quedarse para formar sus grupos y ahora son lo que delinquen y mantienen en zozobra a la población, tema que debe ser considerado por las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Se hace esta exigencia porque existe mucha relación entre la migración con la delincuencia, sobre todo por los índices delictivos se tienen en la zona actualmente se han disparado tras el ingreso de estos grupos, donde han ido a la alza asaltos, robos a casa habitación, e incluso de alto impacto, en los que participan migrantes de diversas nacionalidades de Centroamérica.

Lamentó que las autoridades policíacas no den respuesta a las exigencias de seguridad que la población exige, originando que las personas tomen justicia por su propia mano, acción que no es correcta, sin embargo la impotencia de ser víctimas de la delincuencia los orilla a realizarlas. EL ORBE/Marvin Bautista

Se Detiene Caravana de Cubanos en Huehuetán

Alrededor de tres mil integrantes de la caravana de cubanos, haitianos, africanos y centroamericanos que partieron en la madrugada del sábado de Tapachula, decidieron unas horas después detener su marcha y quedarse en el centro del municipio de Huehuetán.

Se tenía previsto que ese mismo día llegarían al municipio de Huixtla, pero hicieron una pausa luego de que grupos civiles advirtieron en la víspera que no les permitirían entrar a la ciudad.

Esa postura es derivada, al igual que otros municipios y regiones del país, porque la sociedad considera que su presencia coincide con el incremento en los niveles de inseguridad.

La caravana quedó estacionada todo el sábado y habían agendado salir en la madrugada del domingo a su próximo destino, que continuó siendo Huixtla.

Por alguna circunstancia desconocida, poco antes de partir decidieron cancelar y, en lugar de ello, permanecer en Huehuetán, donde los negocios literalmente permanecieron cerrados.

Hay una nueva propuesta de ese grupo de migrantes de salir este lunes. Mientras toman esa decisión, padres de familia difundieron que no mandarían a clases a sus hijos y el comercio establecido se mantenía en espera para saber qué postura adoptarán. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Migrantes Saldrán de Huehuetán Este lunes en la Madrugada

Desde este sábado en que arribaron al parque central de este lugar, Huehuetán Estación, cerca de dos mil migrantes originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, y Cuba, en caravana desde Tapachula, la coordinación de Protección Civil Municipal a cargo de José Alfredo Díaz Díaz, han sido atendidos cinco migrantes y fueron trasladados al Centro de Salud de este municipio, por deshidratación debido al golpe de calor.

Hasta ese lugar también se presentó Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, a cargo de Salvador de la Cruz, y la Policía Federal de Caminos para salvaguardar el orden de los migrantes; se debe resaltar que la mayoría de migrantes están marcados con tatuajes alusivos a las Maras 13 y 18.

Según algunos dirigentes de la caravana, dijeron que tienen previsto salir de Huehuetán Estación a las 2:00 de la mañana de este lunes, para continuar su caminos hacia Mapastepec, Arriaga, de ahí a Matías Romero, en Oaxaca; Veracruz, y la Ciudad de México, para llegar a la frontera norte del país, hasta Tijuana Baja California, y después poder cruzar la barda fronteriza hacia los Estados Unidos. EL ORBE/José Ángel López/Luis Javier Ramos