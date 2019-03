Sociedad Civil Impide Ingreso de Caravanas Migrantes Hacia las Cabeceras Municipales

* LOS PRIMEROS CONTINGENTES DE CENTROAMERICANOS DEJARON MALOS ANTECEDENTES. *EN HUIXTLA LA POBLACION LES ENTREGO AYUDA Y DEJARON TODO UN TIRADERO. *EL PARQUE DE TAPACHULA ESTA CONVERTIDO EN COCHINERO.* LA SOCIEDAD EXIGE QUE SE VAYAN.

Tapachula, Chiapas; 26 de Marzo.- La caravana de migrantes cubanos, haitianos, africanos y centroamericanos que partió el sábado por la madrugada desde Tapachula hacia el interior del país, se ha reducido considerablemente y, se calcula, que poco más de mil de ellos se han separado de ese contingente.

Se cree que estos decidieron ya no seguir en la marcha y tomar otras opciones, como el regresar a Tapachula y a cualquiera de los municipios aledaños, para quedarse a radicar o esperar mejores condiciones para seguir su travesía.

Ese contingente ha tenido severas adversidades en su camino. Al salir de Tapachula pretendía llegar al centro del municipio de Huixtla y así sucesivamente entrar a las cabeceras municipales.

Sin embargo, al llegar a Huehuetán, se encontraron con la noticia de que grupos civiles tratarían de afrontarlos a lo largo de la Costa de Chiapas e impedir que entraran a las cabeceras municipales, luego de que su presencia ha sido relacionada con el incremento en los niveles de inseguridad y la reducción del turismo.

Por ello, decidieron quedarse dos días en Huehuetán y el lunes por la madrugada partieron rumbo a Huixtla, pero poco antes de la entrada oriente, se encontraron con varias patrullas y decenas de policías, que impidieron su entrada a la cabecera municipal.

Ahí, en la carretera, estuvieron un par de horas buscando la manera de ingresar. Al no conseguirlo, siguieron su camino hasta llegar a la antigua caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), ubicada entre Huixtla y Villa Comaltitlán.

Ahí durmieron y aprovecharon los descansos para recibir atención médica e hidratarse, con el apoyo de médicos de instancias de Gobierno que siguen su paso.

Por la madrugada de este martes retomaron la ruta y trataron de ingresar a la cabecera municipal de Villa Comaltitlán, pero, ante la presencia hostil de civiles, decidieron hacer una pausa y proseguir.

Al comenzar la tarde pudieron arribar al municipio de Escuintla y, coincidentemente, no les permitieron ingresar al centro de la ciudad, en donde tenían previsto quedarse este martes.

Al no lograr su cometido, tuvieron que seguir caminando hasta llegar por la noche a Acacoyagua. Aún cuando tampoco pudieron llegar al centro de la comunidad, les permitieron quedarse en la Unidad Deportiva, a un costado de la carretera, desde donde tienen planeado que este miércoles se atiendan a sus enfermos y a quienes están heridos de los pies.

La atención médica que han recibido hasta el momento ha sido por micosis, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas (EDA), respiratorias y otras del tipo tropical.

Varios integrantes de esta caravana, desde que salieron de Tapachula, argumentaron que se veían obligados a internarse en el país de manera ilegal, luego de presuntos actos de corrupción en la Delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), cuya dependencia aún encabeza Yadira de los Santos Roblero.

Y es que argumentan que servidores públicos y “gestores” les cobraban hasta mil Dólares para tramitarles una carta de salida, conocido popularmente como salvoconducto, que oficialmente es gratuito y se requiere para transitar por todo el país durante 15 días como máximo, sin ser detenido. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello/Luis Javier Ramos.