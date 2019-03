Llama Rutilio Escandón a Hacer Frente a la Violencia de Género

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de trabajar de manera urgente, en un solo frente, para poner fin a los abusos contra las mujeres y las niñas de Chiapas, pues la violencia de género es una realidad que se debe afrontar con firmeza y responsabilidad.

Al encabezar la reunión de trabajo para implementar acciones emergentes que garanticen la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas, el mandatario dejó en claro que en Chiapas hay cero tolerancia a este tipo de violencia, por lo que no se permitirá que ninguna persona violente los derechos humanos de las chiapanecas ni que en los municipios se siga impulsando la desigualdad y la discriminación.

“No vamos a tener consideración contra estas conductas que afectan a las mujeres y a las niñas, y no permitiremos que se siga poniendo en riesgo lo más sagrado que tenemos, que es la vida. Es urgente que las mujeres ya no vivan con esa zozobra, ese miedo y ese temor por las acciones violentas contra ellas; seguiremos trabajando para que sean reconocidas en el lugar que les corresponde”, expresó.

En ese tenor, Escandón Cadenas enfatizó la necesidad de que se fortalezca la cultura de la denuncia, para que las autoridades sigan aplicando la ley, sin distinción alguna, a fin de que ningún delito quede impune, sobre todo los de violencia de género. Asimismo, precisó que se ha hecho justicia en las denuncias que se han recibido, pues los agresores se encuentran en la cárcel.

“Les aseguro que no habrá tregua contra ningún delincuente, trátese de quien se trate, no va a haber distinción, se va aplicar la ley y se van a enfrentar a la justicia, así sean ciudadanos o sean servidores públicos; en Chiapas no vamos a consentir ese tipo de actitudes que denigran a los seres humanos”, enfatizó. Comunicado de Prensa