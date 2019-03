Si no se Consideran Nuestras Propuestas no Habrá Avance: CNTE

*Maestros Mantienen Plantón en el Congreso.

Ciudad de México; 28 de Marzo.- Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunieron con Diputados federales y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

Esta es la cuarta reunión de alto nivel que sostienen los profesores con autoridades de la SEP. El líder de la sección 22, Eloy López, consideró que aunque haya diálogo, si no se les considera, no sirve de nada.

“El hecho de tener el diálogo no significa que avance. Las propuestas que nosotros generamos deben de considerarse para tener un avance. De no ser así, pareciera que los diálogos no sirven. Deben de ceder, deben de entender que ésta posición no es una necedad ni un berrinche”.

El dirigente magisterial dijo que la disidencia “no estamos de acuerdo porque las propuestas que se hicieron como Coordinadora no se retomaron”, dijo.

“Seguimos acordonando la Cámara de Diputados. Todavía no lo determinamos, tendremos una asamblea que estaremos acordonando las diferentes secciones”. Sun