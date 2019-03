Miles de Migrantes Ingresan a Huixtla CEDH Obliga al Alcalde a Recibirlos

* Afirman que Saldrán en la Madrugada Hacia Mapastepec.

Tapachula, Chiapas; 29 de Marzo.- El recién nombrado visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, inició la queja 0329/2019 en contra del alcalde de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, por haber impedido la entrada de una caravana de migrantes a la cabecera de ese municipio hace algunos días.

Con esa recomendación, este viernes pudo entrar a esa ciudad otro contingente de extranjeros indocumentados que viajan por la Costa de Chiapas.

Desde hace algunos días la situación se había tornado ríspida en esa región, porque grupos de la sociedad civil advirtieron que no permitirán que entraran flujos migratorios de ese tipo a la mancha urbana, “por las buenas o por las malas”.

Argumentaron que, con la llegada de las caravanas, se han incrementado de manera desproporciona los índices delictivos y que la participación de extranjeros indocumentados en delitos graves en la frontera sur y el Soconusco, es cada vez más frecuente.

Ante eso, Alcaldes chiapanecos habían tomado la decisión de ofrecer ayuda humanitaria a las caravanas, pero no permitir que entraran a la zona centro y evitar con esa medida cualquier enfrentamiento entre civiles.

Sin embargo, con la resolución de la CEDH, el contingente de migrantes pudo entrar a ese municipio hasta llegar a un parque techado, ubicado a un costado del Libramiento.

En ese lugar se les brindó, aparte de la ayuda humanitaria, consultas médicas, medicamentos y agua.

De acuerdo a los propios migrantes, en las primeras horas de este sábado saldrán nuevamente y continuarán su marcha por la Costa.

Estos, alrededor de mil extranjeros de varias nacionalidades, partieron de Tapachula en la mañana del jueves, con la meta de llegar a los Estados Unidos.

Seis días antes, había salido un contingente con similares objetivos, donde unos tres mil cubanos, haitianos, africanos y centroamericanos informaron a la opinión pública que tomaron esa determinación porque el Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas les había cerrado las puertas para la regularización de su situación jurídica.

Una parte de ellos permanecía este fin de semana en la Unidad Deportiva del municipio de Acacoyagua, en donde esperan que llegue el grupo que se quedó en Huixtla.

Otros optaron por avanzar y llegar hasta el municipio de Mapastepec, en donde agentes migratorios montaron una mesa de atención, en la que se cree podrán obtener la tan ansiada carta de salida -llamada popularmente salvoconducto- con la que puedan atravesar todo el país sin que sean detenidos.

En Tapachula, otros 2 mil cubanos deambulan en las calles en espera de que se abra una ventanilla en las oficinas federales y les concedan ese mismo documento que, por ley, es gratuito y no se los pueden negar.

Mientras, unos tres mil migrantes aguardaban en la comunidad fronteriza de Tecún Umán, en Guatemala, para cruzar de manera ilegal en caminos de extravío hacia territorio chiapaneco.

Con ello, a lo largo del litoral del Pacífico chiapaneco hay miles de migrantes en tránsito y otros que han decidido quedarse a vivir en Chiapas, aún con las manifestaciones en contra de los sectores productivos y de la sociedad. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Llega a Huixtla la Caravana de Migrante

Alrededor de mil 500 migrantes, entre nicaragüenses, cubanos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, arribaron ayer a la Ciudad de la Piedra aproximadamente a las 10 de la mañana, en donde ya se encontraban patrullas de la Policía Municipal a la altura de “la curva del Diablo”, carretera Huixtla-Tapachula, sólo que en esta ocasión no fue para desviar su trayectoria, según señaló el Director de la SSPM, quien indicó que se les proporcionaría alojamiento para hidratarse, además de atención médica y alimentos.

Los migrantes fueron instalados en el domo del parque del barrio Guadalupe, en la salida de Huixtla a Villa Comaltitlán, en donde fueron atendidos más de 80 personas que presentaban lesiones en los pies, infecciones de las vías respiratorias, insolación y dolores estomacales, y les proporcionaron atención médica, medicamentos, agua y alimentos.

El líder de la caravana quien dijo llamarse Mauricio, agradeció la oportunidad que le están bridando y reprobó la conducta de otros migrantes quienes han actuado con violencia, provocando el malestar de la población; dijo que esta caravana conformada por niños, mujeres y jóvenes huyen de sus países por las pocas oportunidades de vida que tienen y la persecución que hay de pandillas y la represión de los Gobiernos, por lo que su sueño anhelado es llegar a los Estados Unidos.

Dijo que pernoctarían en Huixtla y hoy sábado a las 4:00 de la madrugada continuarían su camino hacia la frontera norte de México. EL ORBE/Luis Javier Ramos