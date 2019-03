No me voy a Enganchar con Donald Trump por sus Declaraciones: AMLO

* Con el Tema del Cierre de la Frontera México-EEUU.

Luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a México que si no se detiene a la caravana migrante cerrará “la maldita frontera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un “zafo”, ya que aseguró que no se va a enganchar con un tema que tiene tintes políticos y electorales.

“Eso de las caravanas tiene que ver bastante con lo político y lo electoral por eso no me voy a enganchar con este asunto, como dicen los jóvenes: ‘zafo’”, sostuvo.

En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que no busca darle mucha relevancia al tema, ya que su Gobierno cuidará que el flujo migratorio que pasa por México lo hagan en el marco de la ley, de manera ordenada, sin violaciones a los derechos humanos.

“Estamos haciendo nuestro trabajo y no voy yo a polemizar sobre esto, voy a ser muy prudente por una serie de circunstancias, entre otras porque queremos llevar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, respondió.

Y reiteró que no polemizará por el tema, puesto que se debe solucionar el fenómeno migratorio atendiendo las causas, con crecimiento, empleo y bienestar. Sun