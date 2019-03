Honduras Niega que Exista una “Caravana Madre” SEGOB Responde que Migración Masiva es Real

Olga Sánchez Cordero, Titular de SEGOB.

* EL GOBIERNO DE HONDURAS ENVIÓ UNA CARTA A LA SER EN MÉXICO, QUEJÁNDOSE POR LAS DECLARACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, EN TORNO A LA EXISTENCIA DE UNA CARAVANA CONFORMADA POR MÁS DE 20 MIL MIGRANTES CON DESTINO A MÉXICO Y EEUU.

* EL PASO DE MILES DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS POR NUESTRO PAÍS NO ES UN INVENTO, Y TIENE QUE ATENDERSE DE MANERA URGENTE, AFIRMA OLGA SÁNCHEZ.

Ciudad de México; 30 de Marzo.- El Gobierno de Honduras envió ayer una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana para quejarse de las declaraciones “sin sustento” de Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, según la cual se estaría preparando una “caravana madre” de 20 mil personas que pretenderían llegar a Estados Unidos.

El Gobierno de ese país denunció que las declaraciones de Sánchez Cordero “desataron un movimiento extraordinario e inesperado de redes sociales, activando todos los portales web desde los que habitualmente se han realizado convocatorias para los desplazamientos masivos de personas”, y que podrían convertirse en “detonantes de la migración irregular”.

En la misiva dirigida a Marcelo Ebrard Casaubón, la canciller hondureña, María Dolores Agüero, insistió en que hasta el miércoles pasado los cuerpos de inteligencia hondureños “descartaban cualquier tipo de movilización en forma de caravana, de igual forma que se descartaron las fallidas convocatorias del 17 de febrero y 17 de marzo”.

La diplomacia hondureña no fue la única en expresar su “malestar” sobre la declaración de Sánchez Cordero.

La organización Pueblos Sin Fronteras, que acompañó la caravana conocida como “éxodo centroamericano” a finales del año pasado, criticó de manera severa a la funcionaria mexicana, a la que acusó de hacerle el juego al Gobierno estadunidense de Donald Trump.

Según la organización, el pasado 26 de Marzo, después de reunirse en Miami con Kirstjen Nielsen -la titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS)-, Sánchez Cordero “comenzó a propagar la formación de una supuesta ‘Caravana Madre de más de 20 mil personas (…) y no presentó pruebas ni mencionó detalles”.

En un comunicado publicado ayer, la organización sostuvo que, al promover la idea de una “caravana madre”, la Secretaria de Gobernación “está coadyuvando a una crisis migratoria que justifica la ampliación y reforzamiento del muro, ¡justo lo que Trump ha estado buscando!”.

El documento abunda: “Ella misma reconoce que la información la recibe de la secretaria Nielsen; la misma Nielsen que enjaula a niñas y niños migrantes, la misma Nielsen que separa a miles de familias, que encarcela a solicitantes de asilo, que viola el derecho internacional al refugio. Esta es la persona que dicta la nueva política migratoria mexicana”.

A finales del año pasado, organizaciones de la sociedad civil señalaron que la caravana que salió el 12 de Octubre de San Pedro Sula, en Honduras estaba conformada por unos cientos de personas, pero que cuando Trump -entonces en campaña electoral- la atacó de manera reiterada en redes sociales y discursos, se hizo famosa y miles de personas se unieron al grupo. Apro

Caravanas son una Realidad, no un Invento,

Responde Segob a Honduras

Las caravanas de migrantes son una realidad y no invento, puntualizó la Secretaría de Gobernación.

A través de la cuenta de Twitter de la dependencia se difundió que frente a ello el gobierno mexicano busca ordenar y registrar el ingreso de los migrantes y que respeten las leyes.

“En febrero más de 76 mil migrantes fueron detenidos en EUA, después de cruzar desde México. Este mes serán más de 100 mil, muchos de los cuales entraron a nuestro país en caravana. Las caravanas son una realidad, no un invento”, se difundió.

Recién la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que se tiene conocimiento que desde Honduras se alista una “caravana madre” de migrantes que buscarán llegar a la Unión Americana a través de territorio mexicano.

Ello generó la molestia del gobierno de Honduras que envió una nota diplomática a México para protestar por las declaraciones de la encargada de la política interna mexicana.

A través de la cuenta de Twitter @SEGOB_mx la dependencia publicó 3 mensajes en los que expuso causas de migración y cómo se puede atender.

“La migración tiene como causa la pobreza o la violencia, o ambas. Sólo con desarrollo, justicia y seguridad atenderemos la masiva salida de habitantes de Honduras y otros países de Centroamérica. México no provoca el fenómeno; coopera para atenderlo. La cooperación es la clave”, expuso la dependencia. Añadió que para proteger a las personas migrantes, se necesitan los datos de cada una, por ello se les pide registro. Sun