Diputados Federales se Adjudican 163 Mdp en Vales de Despensa

* Empresa Sí Vale México S.A. de C.V. se Adjudicó la Licitación.

A pesar de que la 64 Legislatura implementó un plan de austeridad, la Cámara de Diputados gastará casi 163 millones de pesos para comprar vales de despensa y alimentos de los legisladores federales, empleados y colaboradores. El pasado 6 de marzo se adjudicó la licitación pública HCD/LXIV/LPN/04/2019 a la empresa Sí Vale México S.A. de C.V. por un monto de 162 millones 831 mil 729 pesos, para dar esa prestación.

De acuerdo con el fallo, serán 161 millones 975 mil 853 pesos de vales de despensa y 855 mil 876 pesos de vales de alimentos. En esta operación, la Cámara Baja recibió una bonificación y/o descuento en ambas partidas por 114 mil pesos.

En el documento de las bases de la licitación, se menciona que Sí Vale México otorgará vales y monederos electrónicos por 162 millones 89 mil 316 pesos y la Cámara de Diputados le pagará 162 millones 831 mil 729 pesos, lo cual arroja una ganancia para la empresa de 742 mil 413 pesos.

“Se adjudican las partidas uno y dos, correspondientes al suministro de vales de despensa y de distribución de vales de alimentación (…) al licitante Sí Vale México S.A. de C.V., ya que técnica y económicamente resulta solvente, porque satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la Cámara de Diputados, por un monto de 162 millones 831 mil 729 pesos, de conformidad con lo establecido en su cédula económica”, describe la primera hoja del acta de fallo.

Comparativo

En febrero de 2018, los anteriores diputados federales, es decir de la 63 Legislatura, gastaron en total 264 millones 749 mil 703 pesos en la licitación para el suministro de los vales de despensa, alimentación y gasolina.

En la actual licitación hay una reducción de 101 millones 917 mil 974 pesos en comparación con el año pasado, además de que en este año ya no se licitaron vales de gasolina y los de despensa y alimentación se comenzaron a entregar a partir de marzo y concluirá en diciembre, es decir, no se contemplaron enero y febrero.

Además, hubo una reducción considerable en los montos para vales de despensa y alimentos.

Esta casa editorial también publicó que en 2017 los diputados gastaron 256 millones de pesos para adquirir las partidas de vales de despensa, alimentación y gasolina.

En 2016, los diputados también adquirieron vales de papel y electrónicos para estos tres rubros, por los que pagaron 229 millones de pesos, lo que significa que la 63 Legislatura gastó en los tres años de su función casi 750 millones de pesos.

Partida actual

Para 2019, Sí Vale tendrá que entregar 880 fajillas de vales de papel al mes —de marzo a diciembre— por 22 millones 264 mil pesos, para diputados y empleados. Se precisa que la bancada de MC renunció a los vales.

El grueso de la entrega de vales será en el mes de diciembre, pero en noviembre se tendrán que dar 850 mil pesos para el del Día de Reyes.

Los primeros cinco días de ese mes se dará a conocer la distribución. Respecto al vale anual, para el mes de diciembre se requerirán 880 fajillas de 2 mil 95 pesos cada una para un total de un millón 843 mil pesos.

Acerca del vale del pavo serán necesarias mil 321 fajillas, las cuales tendrán un monto total de un millón 482 mil 162 pesos.

Para los vales de fin de año se solicitarán mil 321 fajillas con montos de 12 mil 500 pesos, para sumar 16 millones 512 mil 500 pesos.

Tipo electrónicos

Con relación al vale electrónico se requerirán cantidades mensuales y mil 997 depósitos cada 30 días, de marzo a diciembre, por un importe de 5 mil 52 pesos. En total suman 50 millones 524 mil 100 pesos.

En diciembre serán necesarios 600 depósitos por un importe, cada uno de 2 mil 95 pesos, para una cantidad total de un millón 257 mil pesos.

Por el vale para el pavo, también en diciembre, se ocuparán 4 mil 807 depósitos de mil 112 pesos cada uno, para sumar un total de 5 millones 393 mil 454 pesos.

El monto más elevado será para los vales de fin de año, puesto que en el mes de diciembre se destinarán 4 mil 957 depósitos de 12 mil 500 pesos, cada uno, para un monto final de 61 millones 962 mil 500 pesos.

Otras percepciones

Cabe recordar que a cada legislador federal se le depositan cada mes 73 mil 910 pesos por concepto de dieta; 45 mil 786 por Asistencia Legislativa, y 28 mil 772 por Atención Ciudadana, estos últimos dos rubros deben ser comprobados.

También se les otorgan más de 2 mil pesos de vales de despensa mensualmente y, hasta la pasada Legislatura, en cada sesión ordinaria se les entregaba uno de comida por 170 pesos, el cual podían utilizar en los restaurantes y cafeterías concesionados y que operan en la Cámara de Diputados.

Este diario solicitó conocer por transparencia cuántos y a qué funcionarios se les otorgan estos tres tipos de vales, además de los 500 diputados federales que integran el palacio legislativo de San Lázaro; sin embargo, no se detalló la lista de los empleados.

Fuentes de la Cámara de Diputados informaron que hay aproximadamente 5 mil trabajadores en el Palacio Legislativo, los cuales se dividen en honorarios, confianza, mandos medios y sindicalizados. Todos reciben vales, menos los de honorarios (salvo algunas excepciones).

En la Normatividad Administrativa se establece que tendrán derecho a recibir los vales para alimentos en días hábiles los legisladores, grupos parlamentarios, órganos de gobierno, comisiones, comités y áreas administrativas, y será la Junta de Coordinación Política, o en su caso el Comité de Administración, quienes fijarán el monto en dinero para la dotación de vales para alimentos para cada grupo de beneficiarios, en función del trabajo legislativo y la disponibilidad presupuestal.

Los vales de despensa y de alimentos, ya sean en papel o electrónicos, tienen cobertura en todo el territorio nacional, y se podrán hacer efectivos en toda la República Mexicana, en tiendas, cadenas de autoservicio, departamentales y, en general, en todos los establecimientos afiliados al sistema del licitante ganador. Sun