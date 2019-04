“Mesa de Seguridad del Soconusco” Exige Repatriar a Migrantes Indocumentados

Jorge Gutiérrez Franco, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 31 de Marzo.- La Delegación Soconusco de la Mesa de Seguridad y Justicia México SOS, exigió este domingo al Gobierno Federal repatriar de inmediato a todos los extranjeros indocumentados que deambulan en la frontera sur del país, porque están generando graves problemas de salud e inseguridad.

El coordinador de esa delegación, Jorge Gutiérrez Franco, dijo en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, dijo que la franja limítrofe entre Chiapas y Guatemala está atravesando infinidad de situaciones por los migrantes.

“Nos queda claro que el sur siempre había sido una frontera abierta y que toda la vida han pasado los extranjeros, pero pasaban de manera organizada. En los últimos tiempos, esa gente pasa de manera violenta, agresiva y causando problemas, no solo a la autoridad sino también a los ciudadanos”, indicó.

El también Presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci), en materia de seguridad pública y prevención del delito, recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que durante su Gobierno nada ni nadie estará por encima de la ley.

Sin embargo, indicó, en Chiapas eso no se está cumpliendo “porque esas personas se introducen de manera ilegal y violenta a territorio mexicano y no están siendo controladas”.

Recordó además que a hace un par de meses, el Instituto Nacional de Migración entregó alrededor de 13 mil Tarjetas para Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH), para que los migrantes que huían de sus países y buscaran asilo, buscaran trabajo en territorio mexicano, pero esa campaña ya terminó.

“Exigimos que los extranjeros en Chiapas sean revisados para saber quiénes son y qué es lo que están haciendo. Deben de comprobar su legal estancia en el país y, los que no puedan acreditarlo deben ser inmediatamente repatriados, porque así lo establecen nuestras leyes”, apuntó.

La TVRH tiene como vigencia máxima de un año, pero con la condicionante de que los migrantes beneficiados tengan un empleo para sobrevivir, aclaró.

“Tenemos conocimiento que ninguno de los beneficiados con ese documento tiene un trabajo establecido y que, incluso, hay quienes se han visto involucrados en hechos sangrientos, como un ejecutado a balazos en Puerto Madero, que contaba con esa tarjeta”, indicó.

Ante ello, el especialista en Derecho afirmó que todos aquellos con TVRH que no cuenten con un empleo, también deben ser repatriados, al igual que aquellos que no tienen ese documento y ningún otro que les permita acreditar que están de manera legal en territorio nacional.

Al referirse a lo ocurrido desde Octubre del año pasado a la fecha en el tema migratorio, reconoció que han cruzado la frontera sur del país decenas de miles de extranjeros de manera ilegal y que permanecen en Chiapas y en otras regiones del territorio azteca.

“Cuando esa gente no se establece, sino que entran a Chiapas y siguen su curso, la sociedad está más o menos tranquila. Pero si se quedan, causan problemas, como los relacionados a la salud, porque no sabemos en qué condiciones humanas vengan en cuanto a su estado físico y mental y pueden transmitir enfermedades”, comentó.

Aunque dejó en claro también que uno de los mayores problemas que está causando la llegada de miles de migrantes a la frontera sur de Chiapas, es la inseguridad.

De acuerdo a los datos oficiales, reveló que los extranjeros que han llegado de esa manera ilegal al país, tienen vínculos directos con los altos niveles de inseguridad en la región.

“El Gobierno Municipal y las otras autoridades no están capacitados para controlar esta situación, aunque los primeros que debería intervenir sería el Instituto Nacional de Migración, pero también ha sido totalmente rebasado”, comentó.

Además, hizo remembranza de que, hace algunos días, el Gobierno Federal anunció que se va realizar un cordón de seguridad en el Istmo de Tehuantepec para que las caravanas de migrantes no crucen hacia el interior del país.

“Eso quiere decir que nos lo van a dejar en el Estado de Chiapas y eso sí va a ser un gran problema para todos los que vivimos aquí. Si no son repatriados tendremos un grave problema de lamentables consecuencias”.

Eso deja en claro que la frontera sur del país sigue siendo marginada y abandonada por el Gobierno Federal, como desde hace mucho tiempo.

Advirtió que toda situación de inconformidad social que no se atiende desde el inicio y se permite que crezca, “en un momento puede estallar en las manos”.

Para ello puso como ejemplo los enfrentamientos registrados en los últimos días en la zona rural alta de Tapachula, justo en la zona indígena de Pavencul, donde la imposición que quiso hacer el Ayuntamiento en la figura del Delegado y del Agente Municipal, empezó a causar inconformidades que no fueron atendidas.

Dio a conocer que alrededor del 70 por ciento de los delitos que se cometen en el Soconusco, no son denunciados ante las autoridades.

Pero que, en el 30 por ciento en el que las víctimas acuden a presentar penalmente sus quejas, cada vez más hay la participación de extranjeros que ingresaron ilegalmente a Chiapas desde Centroamérica.

Lo peor de todo, dijo, es que esos extranjeros ya empezaron a establecer en colonias populares y fraccionamientos de la ciudad y, sin empleos, se podría generar una situación similar como la ocurrida en la entidad entre el 2003 y el 2005, cuando la inseguridad se desbordó por completo y la delincuencia se apoderó de la frontera sur. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello