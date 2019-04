Inminente el Retiro del Cafetaleros de Tapachula

Tapachula.- Era un secreto a voces que el Club Cafetaleros de Tapachula terminando la presente campaña empacaría maletas para ir a otro destino, y ayer esto quedó confirmado en una reunión que sostuvieron directivos del club, informando al personal que ahora el equipo tendrá participación en Tuxtla Gutiérrez, se llamará “Cafetaleros de Chiapas”, y jugarán en el estadio “Zoque”.

Se intentó contactar a José Luis Orantes Constanzo, quien es el Presidente del Club, y a Leonardo Casanova, Director General del aún Cafetaleros de Tapachula, para que explicaran lo acontecido, pero simplemente no contestaron las llamadas.

Queda claro, entonces, que la conferencia de prensa solo fue llamarada de petate, ya que sí tenían planeado irse a la capital del Estado solamente querían echarle la culpa a la afición y a los mismos empresarios del nulo apoyo hacia el equipo.

Aquí es donde surgen varias preguntas que esperamos puedan contestar. En realidad pueden explicar ¿cómo se ejercieron los 120 millones de Pesos que ganaron al obtener el título de Ascenso?, comentan que fue en alumbrado, en las 5 academias en el Estado que son Tuxtla Gutiérrez, Pijijiapan, Huixtla, Motozintla y Tapachula, y en la compra de jugadores, pero hasta ahí. La afición merece una respuesta de cómo se ejerció ese premio.

Hay que decirlo, si Cafetaleros tuvo el impacto y realce fue por el apoyo que se le dio en el Gobierno anterior, donde se realizó una inversión millonaria al Estadio Olímpico de Tapachula y se amplió su capacidad para albergar a 21 mil espectadores que felizmente, en su momento, recibieron a equipos de Primera División.

Ahora, uno de los argumentos esgrimidos de su cambio de sede es porque -dicen- que ahí SÍ cuentan con un estadio de Primera División; que expliquen entonces los directivos del club, estando aquí ¿por qué no quisieron invertirle ellos al estadio de Tapachula?, se nota que todo lo quieren regalado.

Pero como premio de consolación para los tapachultecos, un equipo de Tercera División que juega en San Cristóbal de Las Casas vendrá a tratar de llenar el vacío que deja el Cafetaleros de Tapachula.

La inversión realizada en el Estadio Olímpico se fue a la basura.

Anteriormente ya se había comentado la suerte que pasó con el extinto “Jaguares de Chiapas”, el cual se fue de Tuxtla con más pena que gloria y terminaron diciendo que no había apoyo de la afición. Por ese camino van lo Cafetaleros, por otro lado, ¿quién será la fuente de financiamiento del nuevo Cafetaleros?

Únicamente falta un partido de liga para que termine la actividad del Club, cuando enfrente como visitante al equipo de Ciudad Juárez. Para que el equipo pueda pasar a liguilla necesita ganar, así como una serie de resultados que le permitan acceder dentro de los primero 8 lugares, de no ser así, el 15 de Marzo del 2019 pasará a la historia como el último encuentro de la Liga de Ascenso que se jugó en el Estadio Olímpico de Tapachula. EL ORBE/Enrique Zamora Morlet.

DE ÚLTIMA HORA: Se pudo comprobar que jugadores como Tiago y Hodit Bermúdez, estaban cotizando alojamiento en Tuxtla Gutiérrez. También transcendió que a falta de inversión en el Estadio Olímpico de Tapachula, de los 120 millones de pesos que aquí se logró con apoyo de la afición, ahora se van a la capital del Estado, porque allá tienen la mesa puesta, ya que aquí ni siquiera el marcador compraron. De ser así, quedan en deuda con los tapachultecos que siempre los cobijó.

Al ir perdiendo múltiples juegos, querían el apoyo de la afición que ya no le respondió por “maleteros”. Lo peor de todo, es que si no compran un equipo de Primera División, nunca podrán tener el ascenso.