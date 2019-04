Cafetaleros se va de Tapachula Se Llamaría Cafetaleros de Chiapas

*En Entrevista José Luis Orantes Constanzo Afirma:

Tapachula, Chiapas; 4 de Abril.- El presidente del Club de Futbol Cafetaleros de Tapachula, José Luis Orantes Constanzo, confirmó que se está en riesgo de que la franquicia se vaya hacia otra región del país, por falta de apoyo de la afición y de patrocinadores.

En una entrevista realizada por nuestro director general, Enrique Zamora Cruz, el empresario tocó el tema de los 120 millones de Pesos que obtuvo de premio el Club el año pasado por haber ganado el torneo de Ascenso a la Primera División, pero que no se llegó al máximo circuito del balompié mexicano por cuestiones de la Federación.

La mitad de esos recursos, dijo, fueron destinados para la operación del Club y el resto fue para proyectos de la Liga, pero que la franquicia cuesta cuatro veces más que esa cantidad.

-¿Entonces no hay vuelta de hoja en torno a que el equipo se va de Tapachula?, se le cuestionó.

-“No lo sé, vamos a ver qué pasa, pero ahí está. Los empresarios tienen la opción de comprar el equipo. Nosotros estamos con puertas abiertas para escucharlos a que inviertan, como hubo algunos que lo hicieron”, indicó.

Luego se refirió a la asistencia de los espectadores y ahí aprovechó para agradecer a la afición que estuvo siempre apoyándolos, pero también reconoció que el respaldo de los aficionados fue disminuyendo rápidamente, al grado de que ya estaban asistiendo solo dos mil personas a los partidos, “y con esa cantidad no se puede sacar adelante a un equipo”.

Por eso, comentó que en Tapachula, hasta ahora no se ha valorado realmente el esfuerzo que se ha hecho para mantener al Cafetaleros en la ciudad.

“Nosotros somos empresarios chiapanecos que no tenemos la capacidad económica para poder mantener de la nada al equipo. Se necesita del apoyo de emprendedores locales para evitar que Cafetaleros se vaya de la plaza”, abundó.

-¿Entonces hay posibilidades de que el equipo se vaya en el próximo torneo?

-“Claro que hay posibilidades porque, ¿de qué va a sobrevivir el equipo? Esa es la pregunta. Llevamos tres años y medio de habernos integrado y ahora requerimos que los empresarios de la región le inviertan para que Cafetaleros siga siendo de Tapachula”, respondió.

Además, que esa situación se la han comentado a los inversionistas de la región, pero que no se han acercado, “y así no se puede, porque esto es una empresa privada y no una institución pública”.

-¿Si se va a Tuxtla Gutiérrez se llamará entonces Cafetaleros de Chiapas?

-“Todavía no hay nada oficial; está en riesgo de que se vaya de Tapachula, pero si los empresarios locales se acercan, ahí está. En realidad, se podría ir a falta de apoyo de patrocinadores locales”.

Luego, reconoció que hay un reconocido empresario de Tuxtla Gutiérrez que está interesado en adquirir la franquicia y llevarla a la capital del Estado. Al respecto le manifestó, que ya había estado en Tuxtla Gutiérrez Jaguares de Chiapas y por el mismo desprecio de los empresarios y la mala administración, es que lo habían vetado.

Por otro lado, reveló que la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) “ve con buenos ojos” de que el equipo se vaya a otra ciudad, porque la certificación en Tapachula es muy difícil por diversos factores, como el hecho de que no hay infraestructura hotelera suficiente, líneas aéreas, entre otros.

Aunado a eso, afirmó, los empresarios locales no están interesados en apoyar al equipo y si no hay ese tipo de respaldos, no se logran los objetivos del proyecto.

“No hay nada oficial de que se vaya Cafetaleros de Tapachula, pero sí está en riesgo, y no se trata de la situación en la que se encuentra el estadio, sino más bien lo que está relacionado con la ciudad”, aclaró.

Comentó que la Femexfut hizo un estudio que concluyó en que Tapachula no reúne los requisitos para ser certificada como una plaza para un equipo de Primera División.

“El estadio está hermoso. Son instalaciones muy bonitas que dan más de lo que pide la Federación, sobre todo en lo que se refiere a la capacidad. Las revisiones que se han hecho han coincidido en que está en perfectas condiciones”, apuntó, al insistir que la certificación es un tema relacionado a la infraestructura de la ciudad y al apoyo de los empresarios.

Aseguró que Cafetaleros es el equipo más exitoso en la historia del futbol de Chiapas y por eso no se puede recriminar los resultados deportivos.

-“Eso habla de que se han hecho bien las cosas. Quien critique al club en materia deportiva es porque no está inmerso en el futbol, ya que entramos a tres liguillas y obtuvimos un campeonato. Eso significa que es una franquicia de nueva creación, pero muy exitosa”, opinó.

Orantes reflexionó al decir que, en el futbol mexicano, hay equipos que se han manejado bien económicamente, porque cuentan con apoyos de la iniciativa privada.

“Nosotros pagamos más de cinco millones de pesos mensuales en nomina y, por eso, se requiere de respaldos para llevar al éxito este proyecto. Agradecemos al grupo de empresarios que han apoyado hasta ahora, pero no son suficientes. Se va Cafetaleros de Tapachula. EL ORBE/Enrique Zamora Cruz.