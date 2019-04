Trump Amenaza Imponer Aranceles a México

*Si no Frena a los Migrantes.

Ciudad de México; 4 de Abril.- “Si México no hace un mayor esfuerzo para frenar el flujo migratorio y el tráfico de drogas en un plazo de un año, Estados Unidos impondrá aranceles a los automóviles procedentes del vecino país”, advirtió este jueves el presidente Donald Trump.

En una nueva embestida contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su política migratoria, el mandatario estadunidense declaró ante la prensa de su país que, si México no ayuda, “vamos a ponerle aranceles a sus autos”.

Desde la Casa Blanca, Trump añadió que si ese “poderoso incentivo”, aunque “mucho menos drástico”, no funciona, entonces avanzará con el cierre de la frontera con México.

Prosiguió:

“Vamos a darles una advertencia de un año, y si no detienen las drogas, vamos a poner aranceles a México, a productos, y en particular autos (…) y si eso no detiene las drogas, cerramos la frontera”.

Además del ultimátum a México para que frene el flujo de indocumentados, Trump dijo a los reporteros que el Congreso de Estados Unidos necesita reunirse pronto y alcanzar un acuerdo para eliminar la migración en cadena, la política de arresto-liberación y la lotería de visas, además de hacer algo sobre las políticas para conceder asilo.

“Si México, o si nosotros no hacemos un acuerdo con el Congreso, la frontera será cerrada”, reiteró Trump. Apro