Marchan Maestros de la CNTE Exigiendo Abrogación de la Reforma Educativa

* Estamos Dispuestos a Pasar un Sexenio más en Lucha, Afirman.

Ciudad de México.- Para exigir que se abrogue en su totalidad la reforma educativa aprobada en la administración federal pasada y que la Cámara de Diputados escuche sus planteamientos sobre el tema, esta mañana alrededor de mil maestros, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marchan por el centro de la Ciudad de México rumbo a San Lázaro, donde prevén realizar un mitin.

Bajo el grito de “¡Abrogación, No simulación!”, desde las 9:00 horas, maestros provenientes de escuelas de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y de Ciudad de México se comenzaron a reunir frente a Palacio Nacional donde aseguraron que en el dictamen de los legisladores no elimina en su totalidad la pasada reforma educativa.

“En este sexenio no se plantea la abrogación total de la reforma educativa y por eso seguiríamos en la calle. En estos primeros meses del an?o, hemos sostenido reuniones con legisladores y con el gobierno federal a trave?s del titular de la Secretari?a de Educacio?n Pu?blica, a la vez hemos hecho uso de nuestro derecho y decisión de movilizarnos, ante la presentacio?n de un dictamen de decreto que no abroga la nefasta ley educativa pen?ista.”

Afirmaron que no luchan por el control de la asignacio?n de plazas, sino que “deben ser contratados de manera automa?tica los egresados de las normales oficiales”.

Informaron que este fin de semana en la sede nacional del CNTE en la capital mexicana se realizará el V Congreso Nacional Extraordinario de donde saldrán las acciones que realizará el magisterio disidente la próxima semana.

“La CNTE inicia hoy su V Congreso dónde se discutirán las acciones a realizar la próxima semana en su lucha por la abrogación de la reforma educativa. La CNTE tiene 39 años de vida y tiene las condiciones necesarias para dar la batalla contra las reformas estructurales. Seguiremos en la la lucha exigiendo la vigencia del derecho a la educación”.

La marcha también es acompañada por integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam) que ya cumple más de 60 días en huelga exigiendo un aumento de salario y mejores prestaciones.

Estamos Dispuestos a Pasar un Sexenio más en Lucha: CNTE

Si el Congreso no deroga en su totalidad la reforma educativa de la pasada administración federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está dispuesta a pasar todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en las calles realizando acciones de resistencia, afirmó Eloy López Hernández, secretario general de la Sección 22 de Oaxaca.

Al tomar la palabra durante el mitin que la Coordinadora realizó frente a la Cámara de Diputados, el líder magisterial aseguró que en las filas del magisterio disidente no hay “receso” por lo que las bases de la CNTE se encuentran en “alerta máxima” ante una posible aprobación de la reforma educativa que impulsa el Gobierno Federal.

“El objetivo principal es la abrogación de la reforma educativa, no queremos una reforma maquillada que pretenda engañar al pueblo de México. Si hay necesidad seguiremos otro sexenio en resistencia. Jamás nos arrodillaremos ante ningún gobierno. Resistimos seis años de persecución, de cárcel y no vamos a traicionar a nuestros compañeros caídos por defender el derecho a la educación”, dijo.

Ante unos mil maestros que participaron en la marcha que inició en el Zócalo, López Hernández señaló que si no se abroga la reforma educativa “la lucha seguirá, resistiremos porque tenemos conciencia, podremos tener a compañeros presos, pero esta lucha no es de líderes, es de bases, por lo que la lucha seguirá”.

Víctor Zavala, líder de la sección 18 de la CNTE en Michoacán, manifestó que en los últimos días la Coordinadora ha manifestado con claridad que no desean una abrogación de la reforma educativa “maquillada”, donde sólo se den cambios, pero no profundos.

Indicó que en el V Congreso Extraordinario de la CNTE que se realizará desde la tarde de este viernes en la sede de la Sección 9 y que concluirá el próximo domingo, se trazarán las acciones a seguir por parte del magisterio para presionar la abrogación absoluta de la reforma educativa del Gobierno pasado y que en la actual discusión del tema educativo en la Cámara de Diputados sean escuchadas sus propuestas.

“La unidad es lo más importante y vamos a lograr nuestro objetivos si seguimos manifestando la lucha y resistencia”, agregó.

En la protesta también participaron integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam) quienes ya suman más de 60 días en huelga exigiendo un aumento al salario y a las prestaciones de los agremiados. Sun