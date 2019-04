Salieron más de 5 mil Migrantes al Obtener Salvoconducto o TVRH, Otro Tanto Está en Espera; Diario 400 Deportados

* ABARROTADA LA “CRISTÓBAL COLÓN” Y OTROS AUTOBUSES, SE MARCHAN MIGRANTES AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA, PARA SEGUIR SU TRAVESÍA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS.

* EN TAPACHULA SE ORGANIZAN CUBANOS PARA REALIZAR SU TRÁMITE, MIENTRAS QUE VARIOS EXTRANJEROS SIGUEN SU PROCESO MIGRATORIO EN MAPASTEPEC.

Tapachula, Chiapas; 6 de Abril.- Con la deportación diaria, el traslado de migrantes a otras entidades y la liberación de los salvoconductos, su presencia en Tapachula se redujo considerablemente en los últimos días, al menos de unos cinco mil extranjeros, aunque la mayoría permanece en el municipio.

A pesar de que en la política migratoria impulsada por la nueva administración federal se contemplan muchos beneficios de regularización para migrantes, las deportaciones en México aumentaron alrededor del 30 por ciento en el primer trimestre del 2019.

Cifras de la Secretaría de Gobernación señalan que en Enero pasado se procesó a 7 mil 547 extranjeros en las distintas oficinas del Instituto Nacional de Migración (INAMI) en el país; en Febrero este número se incrementó a 9 mil 894 y, en Marzo, a 12 mil 746. Mientras que en lo que va de Abril, ya van más de 2 mil.

Según la dependencia, por principios de gobierno y seguridad nacional, la política migratoria de México seguirá siendo la de ordenar y regular el paso de extranjeros por territorio nacional.

La estrategia federal es la mantener una migración ordenada, segura y regulada, y sin esos tres componentes que establece el Pacto de Marrakech, no se avanzara en ese tema.

Se calcula que en esta semana se deportaron alrededor de 400 extranjeros diarios desde la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de Tapachula, incluyendo a cubanos, haitianos, africanos, centroamericanos y de otras naciones.

Mientras, se confirmó que las oficinas de regulación migratoria en Chiapas reabrieron sus operaciones y han empezado a entregar las cartas de salida (salvoconductos) a los migrantes cubanos para que puedan transitar en territorio nacional sin que sean detenidos y, en un lapso no mayor de quince días, salir en cualquier frontera.

Este documento les permite a esos extranjeros llegar hasta la frontera con los Estados Unidos y solicitar asilo formalmente.

En esta semana se realizó un registro de alrededor de mil personas de esa nacionalidad y se cree que ya la gran mayoría obtuvo el pase y abandonó Tapachula, la mayoría por vía terrestre en líneas de transportes.

Mientras que en el municipio de Mapastepec el INAMI abrió oficinas de atención para miles de migrantes que estaban dispersos en varios municipios y otros que iban en caravanas.

En ese lugar se reinició, también, el proceso de registro para aquellos que aspiren a la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH).

Con ese registro se busca cotejar los datos con otras naciones para saber si los solicitantes no cuentan con antecedentes penales o con órdenes de aprehensión.

Se calcula que, en los primeros cuatro meses de administración federal, se han expedido poco más de 14 mil de esas tarjetas, aunque ahora no se sabe si se marcará un tope máximo.

La idea es que ese programa siga vigente, pero que a partir de este mes solo se pueda tramitar en los Consulados en sus países de origen, sin migrar a México.

Se informó, además, que arribaron a Tapachula alrededor de cien elementos de la Policía Federal, quienes tienen la responsabilidad de coadyuvar en la custodia de los migrantes que son deportados.

A fin de despresurizar a la Estación Migratoria de Tapachula, migrantes de diversas nacionalidades han sido trasladados a Veracruz, donde siguen su proceso, tanto para la solicitud de TVRH o para otros trámites de regularización.

Mientras que, ante la amenaza de la conformación de nuevas caravanas, hay una estrategia en materia de seguridad nacional que, se plantea, se ponga en marcha este lunes. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello