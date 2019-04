Tapachula con Alto Indice de Inseguridad, Basura, Desabasto de Agua y Comercio Ambulante: CIOAC

*SE HA CAÍDO EN LA INGOBERNABILIDAD, POR TENER AUTORIDADES MUNICIPALES INCAPAZ DE ATENDER LOS PROBLEMAS DE LA POBLACIÓN. *DUPLICAN EL NÚMERO DE FIRMAS PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO DE GURRÍA.

Tapachula, Chiapas; 8 de Abril.- Tapachula ha caído en la ingobernabilidad, por tener unas autoridades municipales que no tienen la capacidad para atender los problemas de la población, señaló el dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en las regiones Costa y Sierra, Eduardo Vázquez Méndez.

“Hemos tenido reuniones con las autoridades locales a las que se les ha planteado temas como el de la inseguridad, la basura, el desbasto de agua y otras más, pero hacen caso omiso y no han dado respuesta alguna”, recalcó.

De igual forma reconoció que confiaron en un proyecto de cambio, “pero se manejan las mismas prácticas que los gobiernos anteriores, y no hay nada más grave que la falta de capacidad y que un Gobierno no te escuche. Eso es peligroso”.

Hizo algunas comparaciones de lo que está ocurriendo en otros niveles y regiones del país con las nuevas autoridades.

Por ejemplo, dijo, cuando hay una manifestación en la Ciudad de México, la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sale a las calles a atender a las personas y a plantear mesas de trabajo para llegar a las propuestas de solución, “mientras que en Tapachula solamente hay cerrazón”.

“Cuando el pueblo no es atendido ni escuchado, se ve en la necesidad de hacer cosas, incluso fuera de la ley”, afirmó, y por eso es urgente que el Gobierno Federal le ponga atención a lo que está ocurriendo en Tapachula, antes de que sea demasiado tarde.

En la ciudad ya hubo un enfrentamiento entre policías y ciudadanos por la incapacidad de sus autoridades, señaló, y que ese hecho podría repetirse.

Duplican el Número de Firmas Para

la Revocación de Mandato de Gurría

Tapachula, Chiapas; 8 de Abril.- La activista Cinthya Alvarado Enríquez, informó este lunes que se ha duplicado el número mínimo de firmas que requiere el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para convocar un plebiscito en el que se permita a la sociedad decidir la revocación del mandato del actual alcalde, Oscar Gurría Penagos.

En rueda de prensa, informó que el órgano electoral requería de alrededor de 3 mil firmas y que, hasta este lunes, habían ya alrededor de 6 mil.

“Una revocación del mandato tiene que estar bien fundamentada y es lo que estamos haciendo”, indicó.

Al hacer un balance de lo que, asegura, ocurre en el actual Ayuntamiento de Tapachula, “hemos visto que hay, sobre todo, falta de voluntad para querer resolver las cosas”.

Así también, “vemos a una persona cegada, a un grupo de soberbios y cerrados, que no quieren atender a la población y que no entienden que se deben al servicio público”.

Según reveló, a pesar de que ya tienen la documentación requerida para la solicitud del plebiscito, están en espera de que representantes de diversas comunidades entreguen los formatos que solicitaron para recabar firmas en sus regiones.

Entre los principales factores por las que ha firmado la población está la ingobernabilidad, inseguridad, severos problemas de comercio informal y recolección de basura, desabasto de agua, no hay generación de empleos ni obras, entre otros, sostuvo.

Y concluyó que no hay una fecha definida para la entrega de los formatos ante el IEPC, pero consideran que será muy pronto. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello