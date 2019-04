Acusa AMLO a Gasolineros de Altos Precios a Combustibles

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, llamó a los concesionarios de gasolineras del país a estabilizar los precios y evitar abusos, o de lo contrario, su gobierno podría crear una red de gasolineras similar a la que opera en esta ciudad la Secretaría de Marina.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario acompañado del subsecretario de Hacienda Arturo Herrera, insistió en que el pecio de gasolina, diésel, gas y electricidad no han aumentado conforme a su promesa de campaña y consideró que, en el caso de las gasolinas, los incrementos se deben a los precios que fijan los gasolineros, por lo que llamó a los consumidores a verificar la aplicación digital y consumir en aquellas estaciones que vendan más barato.

Inclusive, anunció que cada lunes dará a conocer listas de gasolineras que venden más caro y más barato, para luego añadir:

“Así logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos… si no se entiende, no funciona el mecanismo que vamos a utilizar, para lograr el propósito de que no haya aumento en los precios, pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, que se venda a precios justos”.

El mandatario refirió que en la gasolinera de la secretaría de Marina que opera en la Ciudad de México, la gente hace fila porque le venden más barato y con litros justos.

López Obrador insistió en que esta es la primera llamada a los gasolineros para que eviten abusos en el precio de los combustibles, e insistió en que su gobierno no autorizará este año gasolinazos como ocurría en el pasado. Apro