Cuestiona el Periodista Jorge Ramos a López Obrador la Inseguridad en México

Ciudad de México .- Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista Jorge Ramos discutieron por las cifras de homicidios en el país.

El periodista cuestionó al mandatario sobre que han ido en aumento los asesinatos en el país, por lo que el presidente reviró que todos los días trabaja su gobierno para atender el principal problema de la inseguridad y la violencia.

Los desencuentros de Jorge Ramos con AMLO, Trump y Maduro

Hubo más homicidios con AMLO en enero y febrero, que en el mismo periodo de 2018 con EPN

“Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban, solo en asuntos graves, le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así”, dijo.

Sin embargo, el periodista Ramos volvió a preguntar que según las propias cifras del gobierno federal, los homicidios van en aumento.

Por lo que López Obrador respondió que han controlado la situación y no han aumentado, según sus datos y presentó una lámina que ambos analizaron.

El presidente aclaró que el problema de la inseguridad y la violencia no están resueltos, además tomará algún tiempo los resultados.

“Mi compromiso es que van a bajar los delitos. No estoy diciendo, que quede claro, que está resuelto el problema sino que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios”, aseguró.

López Obrador aseguró que nunca atentarån contra el periodismo, incluso a quienes no revelen fuentes, porque su gobierno no es una dictadura.

Esto, luego de que el periodista Jorge Ramos fuera retenido por el gobierno de Venezuela.

El periodista Jorge Ramos protagonizó un desencuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras se llevaba a cabo su habitual conferencia de prensa por la mañana; sin embargo, esta no es la primera vez que Ramos cuestiona fuertemente a un mandatario, ya que también lo ha hecho con Donald Trump y Nicolás Maduro.

Ramos preguntó sobre cifras de violencia a AMLO

La mañanera de este viernes tuvo la presencia del periodista de Univisión, quien en cuanto tuvo la oportunidad de hablar con López Obrador le preguntó sobre el aumento de asesinatos en México, lo cual incomodó al tabasqueño, quien respondió que esta situación se trabaja a diario y que se ha controlado.

Ramos volvió a cuestionar ante la negativa de AMLO, lo cual hizo que éste lo invitara a revisar las cifras que se estaban proyectando en Palacio Nacional y enfrente de los asistentes.

Posteriormente, el desencuentro continuó al mencionarle el tema de la revelación de fuentes, lo cual viola los derechos de prensa.