Distribuidores de Gasolina Abusan de los Consumidores: AMLO

* La Reciben a 16 Pesos y Venden Hasta en 20 Pesos.

Champotón, Campeche.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno vende el litro de gasolina en 16 pesos, por lo que acusó que algunos distribuidores del combustible están abusando de los consumidores al venderlo hasta en 20 pesos.

“En el caso de la gasolina nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos, están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están vendiendo a 19 y a 20 pesos, están quedándose con un margen de utilidad mayor a lo de antes. Están abusando”, reclamó el mandatario.

Durante la entrega de tarjetas a beneficiarios de los programas del Bienestar, reiteró que su administración pondrá orden y este lunes en la conferencia mañanera dará a conocer quién es quién en los precios de los combustibles, para que la gente sepa qué gasolineras venden barato, que gasolineras venden caro.

“Y si así no controlamos lo del aumento vamos a establecer gasolineras en donde se va a vender más barata la gasolina y el diésel”, dijo. Sun