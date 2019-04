Donald Trump Recauda más de 30 mdd Para Campaña de Reelección del 2020

* Tiene Como Meta Reunir Mil Mdd.

Washington.- La campaña de reelección del presidente Donald Trumpreportará una recaudación superior a los 30 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, poco más que sus dos principales rivales demócratas combinados, de acuerdo con cifras proporcionadas a The Associated Press.

Los ingresos elevan el total de fondos de la campaña a 40.8 millones de dólares, arcas sin precedentes para un presidente en funciones en estas etapas tempranas de la contienda.

Casi el 99% de las donaciones fueron de 200 dólares o menos, señaló la campaña de Trump, y el monto promedio de los donativos fue de 34.26 dólares.

La capacidad del mandatario para recaudar fondos fue igualada por el Comité Nacional Republicano (RNC por sus iniciales en inglés), que registró ingresos por 45.8 millones de dólares en el primer trimestre, el mayor total de su historia para un año no electoral. En conjunto, las recaudaciones en favor de Trump reportan 82 millones de dólares en el banco, y 40.8 millones de ellos pertenecen sólo a la campaña.

Trump inició formalmente sus labores de reelección apenas unas horas después de tomar posesión en 2017, antes que cualquier otro presidente en el poder. En cambio, el exmandatario Barack Obama lanzó su campaña de reelección para 2012 en abril de 2011, y a estas alturas de la contienda tenía apenas poco menos de dos millones de dólares disponibles.

A la larga Obama logró recaudar más de 720 millones de dólares para su campaña. Trump se ha fijado el objetivo de obtener mil millones para 2020.

El mandatario “está en una posición mucho más sólida en este punto que cualquier otro presidente en el funciones que haya aspirado a la reelección, y el ímpetu continúa a su favor”, dijo Brad Parscale, administrador de campaña de Trump, en un comunicado.

Las recaudaciones del presidente con el RNC se dividen en dos entidades: Trump Victory, una cuenta conjunta utilizada para donativos de montos considerables, y el Comité Trump Make America Great Again, una operación digital de recaudación de fondos en menores cantidades conocida internamente como “T-Magic”. En las próximas semanas la campaña está por lanzar un tradicional programa de “agrupamiento”, con el que no contó en 2016. El sistema incluye donantes intermedios que atraen contribuciones de sus allegados.

Juntas, las entidades de Trump han recaudado 165 mil 5 millones de dólares desde 2017.

Trump está sacando provecho de los beneficios de permanecer en el poder, como una figura reconocida a nivel universal, y de no contar con oposición en la cima del Partido Republicano.

Entre los demócratas, los dólares se dividen entre más de una docena de candidatos, mientras que el Comité Nacional Demócrata permanece endeudado y ha sido superado de manera clara por el RNC en los últimos meses.

Bernie Sanders fue líder entre los demócratas en el primer trimestre, con poco más de 18 millones recaudados, seguido de Kamala Harris con 12 y Beto O’Rourke con 9.4 millones. Trump está reportando una recaudación de 30.3 millones. Agencias