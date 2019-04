Establecen Módulos de Atención e Información a Vacacionistas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Después de que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas diera el banderazo de inicio al Operativo Semana Santa 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) comenzó a instalar los módulos de atención e información turística en los tramos carreteros que conducen a los 150 puntos turísticos del Estado de Chiapas.

En algunos sitios se colocó el decálogo de recomendaciones impreso en lonas, en otros, de viva voz los elementos de la SSyPC dan indicaciones a automovilistas y visitantes que ya comienzan a llegar a los sitios turísticos.

Las imágenes plasmadas en los módulos son elocuentes: instan a no tirar basura, no conducir ebrio o cansado, no rebasar con raya continua y no encender fuego. También se exhorta a revisar las condiciones mecánicas del vehículo y niveles de anticongelante, aceite, batería, líquido de frenos y neumáticos.

En algunos módulos de asistencia e información, además de patrullas policiacas, hay unidades de Protección Civil, ambulancias, paramédicos y hasta unidades de bomberos en los principales sitios turísticos, de igual manera, elementos de la SSyPC que hablan otros idiomas, orientan a los turistas.

Cabe recordar que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el banderazo de salida del Operativo Semana Santa 2019, que está integrado por instituciones de los tres órdenes de Gobierno y comprende del 12 al 28 de Abril.

Así pues, la SSyPC busca en coordinación con las otras dependencias de los Gobiernos Federal y Municipal, cuidar la integridad de la sociedad, para que este periodo sea agradable, no sólo para los turistas que vienen a Chiapas, sino también para quienes viven aquí.

La titular de la SSyPC, Gabriela Zepeda Soto indicó que se espera una importante afluencia en los más de 150 puntos turísticos de la entidad, y que en este operativo integral participan, además de la dependencia que ella dirige, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina Armada de México (Semar), Policía Federal (PF), Protección Civil (PC), Cruz Roja Mexicana, Bomberos, las fiscalías General de la República (FGR) y del Estado, Secretarías de Turismo y Salud, así como de Ayuntamientos.

Por parte de las dependencias del Gobierno del Estado, la fuerza de tarea del operativo Semana Santa 2019 será de siete mil elementos, 86 ambulancias, tres unidades médicas móviles, una unidad de comunicación móvil, 405 vehículos, 29 lanchas, 21 pipas, cinco motos acuáticas y dos aeronaves.

Mediante acciones como éstas, el Gobierno del Estado de Chiapas refrenda su misión de velar por la integridad física y el patrimonio de las y los chiapanecos, así como de los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

La SSyPC pone a disposición los números 911, 089 y el 018002211484, así como el aplicativo para celulares “Ciudadano Vigilante”, que se puede descargar sin costo con los sistemas operativos iOS y Android; además de los servicios gratuitos para tu seguridad: “Tu Ángel Azul”, línea para auxilios viales, al teléfono 6144021 y para celular marcando al 113. Comunicado de Prensa