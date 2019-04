Migrantes Desquician Huixtla, El Pueblo ya Está Hasta la Madre

El pase de 8 en la 8

Huixtla, Chiapas; 16 de Abril.- Totalmente invadida está la Ciudad de la Piedra de migrantes, que en forma desordenada y violentamente entraron desde el pasado lunes en la tarde a la ciudad; no les importó que grupos de policías municipales se ofrecieran a trasladarlos a la antigua caseta de cobro para que recibieran atención médica, medicamentos, hidratación y un lugar donde pudieran descansar, así como alimentos.

Para las 9:00 de la noche entró a la ciudad otro grupo de más de tres mil migrantes, para entonces, el Gobierno Municipal había advertido a los ciudadanos, a través de varios medios y redes sociales, que no salieran a las calles, así como también solicitaron a las empresas comerciales que cerraran sus puertas para evitar vandalismo o saqueos.

Finalmente, una parte de la caravana se instaló en el Parque Central “Francisco I. Madero”, y otro en el Domo del barrio Guadalupe y antigua caseta de cobro, carretera Huixtla a Villa Comaltitlán.

Alrededor de unas 6 mil personas se quedaron a dormir en el municipio, recibieron el apoyo básico por parte del Ayuntamiento Municipal como vigilancia policiaca, atención médica y alimentos, sin embargo, se logró saber que la iglesia católica San Francisco de Asís, que había coadyuvado a dar alberque a las primera caravanas, al no tener la capacidad suficiente de espacios y dinero, decidieron cerrar las puertas, por lo que hasta hoy ningún migrante es albergado en la casa parroquial.

De acuerdo a declaraciones del Director de la Policía Municipal, ayer martes alrededor de las 11 de la mañana, entró otra caravana de mil 500 personas de diversos países, aproximadamente, para reunirse con los demás grupos, por lo que se cree que hasta este momento hay cerca de siete mil personas, pues en Huixtla se han concentrado grupos que estaban dispersos.

Cabe señalar que la Policía Federal únicamente los custodia, la Cruz Roja brinda atención médica, Protección Civil de la región se han sumado para apoyar a las caravanas, así como también Derechos Humanos que únicamente protege las supuestas garantías y derechos de los migrantes, sin escuchar las voces de los chiapanecos que en esta ocasión han afectado directamente al comercio, se han violentado los espacios públicos y emblemáticos, lo que con tanto esfuerzo de la población se ha logrado, se ha respetado y se ha cuidado, pero esto no cuenta para esta gente; al contrario, Derechos Humanos no emite alguna recomendación de no afectar la vida activa, cívica y cultural de la población local, que debido a la invasión de las caravanas muchas familias suspenden sus vacaciones, así como las celebraciones con motivo de la Semana Santa.

En conclusión, Huixtla, así como otras ciudades de la Costa se están convirtiendo en santuario de centroamericanos y gente de otros países, a pesar de que los Ayuntamientos no reciben ningún apoyo adicional por parte de la ONU o de los Gobiernos Estatal y Federal. EL ORBE/Luis Javier Ramos