Repudian Artero Asesinato de Productor de Café del ISMAM

*Que no Quede Impune: Rigoberto Galindo.

Tapachula, Chiapas; 16 de Abril.- Repudian el artero asesinato del productor de café, miembro de Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (ISMAM), a manos de delincuentes que le arrebataron más de 52 mil Pesos que había cobrado en un banco de la localidad por la venta de su cosecha.

El presidente del Sistema Producto Café en Chiapas, Rigoberto Galindo Velázquez, dijo que la víctima era originaria del municipio de Siltepec, y se pronunció porque las autoridades investiguen para que este crimen no quede impune.

La víctima de nombre Roberto Robledo Ramírez, vino a esta ciudad para cobrar por concepto de la venta de 25 quintales de café, producto del esfuerzo de su trabajo de todo un año, era para su familia, para pagar algunos pendientes y para iniciar una nueva cosecha, ya hace años, a causa de la inseguridad, también fue asesinado otro productor del ISMAM.

Quedan en la orfandad cinco hijos, además de su esposa, “me preocupa porque la delincuencia cada día está peor, no respetan, era una persona sencilla del sector cafetalero, lamentamos esta situación y le pedimos a los tres niveles de Gobierno para que se atiende esta problemática que en las anteriores administraciones no le pusieron un alto y dejaron que se incrementara, ahí están las consecuencias”, sostuvo.

Galindo Velázquez manifestó que reprueban este lamentable hecho que enluta al sector campesino cafetalero, “sabemos lo que cuesta producir, para que en un momento te quiten no solo tu dinero sino hasta la vida, es necesario que las autoridades redoblen las acciones de investigación para dar con los causantes del robo y del asesinato”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González