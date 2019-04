Cerca de 30 Mil Migrantes de las Caravanas Deambulan en el Soconusco

* Y Siguen Llegando Más a Suchiate.

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril.- Alrededor de 30 mil migrantes deambulan en Tapachula y en el resto de los municipios de la región del Soconusco que buscan avanzar hacia el interior del país, además de otros seis mil que se encuentran en la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’ y en diversos albergues que, se prevé, serán repatriados en los próximos días.

De acuerdo al reciente balance de la Secretaría de Gobernación realizado en las últimas horas, se informó que, en el albergue temporal de Ciudad Hidalgo, se atienden a mil 100 personas. En ese sitio, según la dependencia, se les brinda atención médica las 24 horas del día, agua y pañales, así como 3 mil 300 raciones diarias de comida.

Unos 900 más estarían a punto de integrarse a ese grupo, luego de que arribaron al Puente Internacional Rodolfo Robles, ahí mismo, en el municipio de Suchiate.

Según la Segob, han iniciado los registros y el programa de empleo temporal con iniciativa de la Delegación Federal de Bienestar Social en el Estado de Chiapas.

Mientras que, en el caso del albergue para migrantes, instalado en la Feria Mesoamericana, al sur de Tapachula, se informó que se encuentran mil 527 personas en espera para ser retornadas a su país.

Mientras le llega su turno de regresar a sus naciones de origen, los encargados de ese especio aseguraron que les brindan atención médica las 24 horas del día, así como agua y comida (4 mil 500 raciones diarias); paquetes de limpieza, colchonetas y casas de campaña.

La responsabilidad de la preparación y distribución de la comida para esos grupos de extranjeros fue delegada a la Secretaría de Marina, con la instalación de cocinas comunitarias y tortillerías ambulantes.

Cabe mencionar que en la Estación Migratoria de Tapachula hubo otro motín en plena Semana Santa, que obligó a realizar un operativo interinstitucional para restablecer el orden que, de paso, retiró a los migrantes que se encontraban acampando en la explanada exterior de esas instalaciones.

En otro punto de la Costa de Chiapas, en el albergue habilitado en el municipio de Mapastepec, había 650 personas migrantes que decidieron permanecer en el lugar, en espera de obtener una condición de estancia regular en México.

Ese fin de semana se realizaron diversas acciones en materia de infraestructura en ese lugar para incrementar su capacidad. Mientras que cientos de migrantes continuaban descansando en el municipio de Escuintla y eran auxiliados por los Grupos Beta.

La saturación de extranjeros indocumentados en Tapachula es tal, que el Gobierno habilitó la semana pasada a la Feria Mesoamericana como albergue y, a partir de este lunes, las instalaciones del Centro de Convivencias, con capacidad para 500 personas.

Según datos de algunos organismos defensores de los derechos humanos, hasta este domingo había migrantes deambulando en pequeñas caravanas en los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Escuintla, Mapastepec, Tapachula y Suchiate; mientras que otros 10 mil en tránsito por territorio guatemalteco hacia Chiapas.

Durante la semana se registraron varias agresiones de parte de los migrantes hacia policías federales y agentes del INM, a quienes agredieron a pedradas, pero no se registraron heridos de gravedad.

Se Desploman las Ventas en un 80 por Ciento.

La llegada de las caravanas de migrantes a Chiapas ha representado para los sectores productivos uno de los golpes más duros para la economía del Estado en las últimas décadas, ya que han alejado al turismo, a los consumidores y a los inversionistas.

De acuerdo al vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, desde Octubre que iniciaron a llegar las caravanas de migrantes al Estado, se han desplomado las ventas en alrededor del 80 por ciento.

“En estos seis meses, los comerciantes y empresarios se preguntan cómo pagar las nóminas, los impuestos, el Infonavit, Seguro Social y otras responsabilidades fiscales, además de los consumos de energía eléctrica, agua, telefonía, materia prima, entre otros”, indicó.

De acuerdo al también Director General de la empresa turística “Vuela”, realizaron un censo en el primer cuadro de la ciudad, en la que detectaron que hay establecidas alrededor de mil 500 empresas, en diferentes modalidades.

De ellas, el 90 por ciento de sus ventas son recursos que se quedan en la región, es decir, son el motor económico de Tapachula y de los municipios aledaños.

Sin embargo, todas ellas están presentando un desplome dramático en sus ventas y han detectado que hay una correlación con los flujos migratorios de los últimos meses.

Culpó también al Ayuntamiento local que encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, de no hacer su parte para contrarrestar esa influencia negativa de los éxodos de extranjeros.

Las administraciones municipales anteriores realizaban campañas de promoción turística de Tapachula y, con ello, había un equilibro en la imagen, pero ahora se cancelaron todas esas tareas, incluyendo las que se llevaban a cabo en Guatemala, afirmó.

“El Gobierno Municipal no quiere entender. Es increíble que no tengan una sola promoción turística y se lo dejen todo a la iniciativa privada, quienes sí estamos cumpliendo con nuestra labor”, apuntó.

En Tapachula Autodefensas y en EU Cazamigrantes.

La presencia de migrantes en Chiapas y en otras regiones del país ha sido asociada, por la población, con el incremento de los niveles de inseguridad, violencia y delitos cometidos por extranjeros.

Eso ha generado que en municipios de la Sierra, Costa y Soconusco, de Chiapas, principalmente en Tapachula, se hayan conformado grupos de autodefensa en colonias populares, fraccionamientos y comunidades en las que se turnan para proteger, de los delincuentes, sus viviendas y propiedades, y ahora, de presencia de extranjeros.

Recientemente ya se han dado varios casos en los que esos grupos vecinales detienen a presuntos delincuentes, los someten a golpes hasta casi matarlos.

Se han incrementado también los homicidios dolosos, aunque se les atribuyen a enfrentamientos entre bandas delictivas antagónicas.

Se teme que en cualquier momento podría presentarse enfrentamientos civiles entre extranjeros indocumentados en territorio chiapaneco y pobladores, luego de que los cuerpos policíacos no están respondiendo a los ataques violentos de los migrantes.

Esos enfrentamientos ya se están registrando en otras entidades, como en Baja California, donde habitantes de esa región del país están arremetiendo en contra de los migrantes y viceversa.

Paralelamente, en varias comunidades de los Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses con armas de grandes calibres detuvieron en los últimos días a centroamericanos para entregarlos a las autoridades.

Grupos como el “Minutemen”, que se hicieron famosos por “cazar” a los sin papeles, realizan detenciones, aún sin tener ninguna facultad jurídica para ello.

Manejan como argumento que sus actividades están enfocadas a detener a miembros de los cárteles de las drogas o traficantes de personas, con fines de explotación sexual.

En organizaciones, como el Grupo de Reconocimiento Fronterizo, formado en 2011 por Tim Foley, en Arizona, se agrupan hasta 250 “vigilantes” armados, detienen también inmigrantes

Coinciden en que sus actividades son para proteger al país de la destrucción o el tráfico de drogas, aunque también para ayudar a la patrulla fronteriza.

Otro grupo como el de “Patriotas Constitucionales de Estados Unidos”, considera que la Patrulla Fronteriza necesita ayuda y llama a otros ciudadanos a unirse a la caza de migrantes, en los que usan lemas como “atrápalos y depórtalos”. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello